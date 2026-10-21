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Узбекистан домовився зі США про 54 проєкти на $12 млрд: у яких галузях співпрацюватимуть країни

Київ • УНН

 • 198 перегляди

Узбекистан і США погодили 54 спільні проєкти на $12 млрд у сферах енергетики, технологій, авіації та видобутку. Частину угод ще мають профінансувати.

Узбекистан домовився зі США про 54 проєкти на $12 млрд: у яких галузях співпрацюватимуть країни

Узбекистан оголосив про 54 угоди та спільні проєкти зі Сполученими Штатами загальною вартістю $12 млрд. Про домовленості стало відомо після переговорів держсекретаря США Марко Рубіо з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим у Самарканді. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.

Деталі

Співпраця охоплюватиме кілька стратегічних напрямів, зокрема енергетику, видобуток критично важливих корисних копалин, авіаційну галузь, фінансовий сектор і сучасні технології.

Особливу увагу сторони приділяють розвитку відновлюваної енергетики та систем накопичення електроенергії. Такі проєкти мають стати частиною ширшого економічного партнерства між Вашингтоном і Ташкентом.

США та Узбекистан планують поглибити технологічне партнерство

Серед пріоритетних напрямів співпраці також називають створення центрів обробки даних та розвиток технологій штучного інтелекту. Ці сфери увійшли до переліку перспективних спільних інвестиційних проєктів.

Окремим напрямом стане видобуток стратегічних корисних копалин, які використовують у високотехнологічному виробництві та енергетиці. Сторони розглядають цю галузь як одну з основ майбутньої економічної взаємодії.

Крім того, країни розглядають можливість підготовки довгострокової програми торговельної, інвестиційної та технологічної співпраці до 2035 року. Вона має визначити основні напрями розвитку двосторонніх економічних відносин.

Оголошений пакет домовленостей передбачає реалізацію проєктів на $12 млрд, однак ця сума не означає, що всі кошти вже інвестовані. Подальше втілення угод залежатиме від конкретних проєктів та їхнього фінансування.

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Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
ШІ (штучний інтелект)
Енергетика
Електроенергія
Марко Рубіо
Вашингтон
Узбекистан
Сполучені Штати Америки