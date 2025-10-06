Винищувачі НАТО підіймались для перехоплення російських СУ-30, СУ-35 та МІГ-31 над Балтикою
Київ • УНН
Минулого тижня винищувачі НАТО тричі піднімалися в повітря над Балтійськими країнами для перехоплення російських літаків, які порушили правила авіапольотів. Інциденти включали літаки без планів польоту, а деякі без увімкнених транспондерів та радіозв'язку.
Минулого тижня винищувачі НАТО тричі піднімалися в повітря над Балтійськими країнами, щоб перехопити російські літаки, які порушили правила авіапольотів. Про це повідомило Міністерство національної оборони Литви в понеділок, 6 жовтня, інформує видання LRT, передає УНН.
Деталі
Як пише видання, йдеться про два інциденти, що сталися 30 вересня. Тоді літаки НАТО були підняті для супроводу двох російських транспортних АН-12, які прямували з території Росії до Калінінградської області через міжнародний повітряний простір. Хоча їхні радіолокаційні транспондери працювали, планів польоту вони не мали, однак підтримували зв’язок із Регіональним центром управління польотами.
Того ж дня винищувачі НАТО підіймались для супроводу транспортного літака АН-72, що також летів з увімкненим радіолокаційним відповідачем, без плану польоту, підтримуючи радіозв'язок з RSVS.
Однак чотири літаки СУ-30 та два МІГ-31, які летіли з Калінінграда, були без увімкнених транспондерів, без планів польоту та не підтримували радіозв'язок.
Окрім цього, винищувачі Альянсу підіймались для супроводу літака СУ-35, а також ідентифікували тактичний розвідувальний літак СУ-24МР, який злетів 1 жовтня. Він також летів без увімкненого транспондера, без плану польоту та не підтримуючи радіозв'язок з RSVS.
Нагадаємо
Нещодавно три російських винищувачі МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, пробувши там 12 хвилин.
Міністр закордонних справ Естонії заявив, що вторгнення російських військових літаків до повітряного простору країни наближає держави Балтії до збройного конфлікту більше, ніж будь-коли за останні роки.
