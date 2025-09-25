росія хоче показати бездіяльність НАТО: у ЦПД прокоментували перехоплення винищувачі рф у Балтії

російські літаки варто збивати при заході у повітряний простір НАТО. Держава-агресор такими діями провокує Альянс, демонструючи його бездіяльність, заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, коментуючи перехоплення російських літаків угорськими винищувачами в Балтії, пише УНН.

Сьогодні два угорських винищувачі Gripen перехопили три російських літака МіГ-31, а також Су-30 та Су-35, що пролетіли поблизу кордону Латвії — НАТО. Варто збивати при заході у повітряний простір НАТО. Від війни, яку росіяни і так запланували в Балтії, добротою не втечеш. Навпаки, запобігти війні в Балтії можливо, добивши росію і їх ВПК - зазначив Коваленко.

Коваленко пояснив, що мета росії - продемонструвати бездіяльність НАТО в Європі і додати популярності політичним силам в країнах ЄС, які націлені на демонтаж Євросоюзу. А от же - нинішньої системи безпеки задля орієнтації на росію. В зв’язку з цим потрібно завдавати удари у відповідь.

Доповнення

Командування повітряних сил НАТО повідомило в четвер, 25 вересня, про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків.

У Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська федерація бреше, що у випадку збиття її літаків країнами-членами НАТО в повітряному просторі Альянсу може початися нова світова війна.