Командування повітряних сил НАТО повідомило в четвер, 25 вересня, про перехоплення двома угорськими винищувачами Gripen п'яти російських військових літаків. Перехоплювачі злетіли з литовської авіабази Шяуляй, пише УНН з посиланням на сторінку Повітряних сил Альянсу в Х.

Два угорських винищувачі Gripen сил НАТО у Балтійському регіоні піднялися в повітря 25 вересня з Шяуляя, реагуючи на Су-30, Су-35 та три МіГ-31, які пролетіли поблизу повітряного простору Литви - йдеться у повідомленні.

У НАТО зазначили, що Угорщина демонструє відданість Альянсу захисту країн Балтії та східного флангу.

Доповнення

В Центрі протидії дезінформації повідомили, що російська федерація бреше, що у випадку збиття її літаків країнами-членами НАТО в повітряному просторі Альянсу може початися нова світова війна.

Міністр національної оборони Румунії Іонуц Моштяну оголосив про завершення розробки методологічної бази для застосування законодавства щодо збиття безпілотників та пілотованих військових літаків.