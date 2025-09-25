росія поширює дезінформацію про нову світову війну через збиття літаків НАТО - ЦПД

російська федерація бреше, що у випадку збиття її літаків країнами-членами НАТО в повітряному просторі Альянсу може початися нова світова війна. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

У четвер, 25 вересня, російський посол у Франції олексій мєшков заявив, якщо одна з країн Північноатлантичного альянсу вирішить збити російський винищувач, то між НАТО і росією почнеться війна. Він додав, що літаки НАТО інколи самі залітали і залітають у російський повітряний простір.

На це Коваленко нагадав, що вже був інцидент зі збиттям російського літака країною-членом НАТО. Це сталось у 2015 році, коли винищувач військово-повітряних сил Туреччини F-16 збив російський бомбардувальник су-24м, що залетів у турецький повітряний простір з сирійської провінції Латакія. Один з російських пілотів загинув.

росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак в повітряному просторі НАТО. Вони просто дуже бояться, що це станеться, бо не розпочнуть війну. Бо раніше НАТО вже збивало російський літак. Це була Туреччина, країна НАТО. І нічого не сталося. Просто росіяни - балаболи