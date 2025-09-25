$41.410.03
росія поширює дезінформацію про нову світову війну через збиття літаків НАТО - ЦПД

Київ • УНН

 • 1188 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росія бреше про початок світової війни у разі збиття її літаків країнами НАТО. Він нагадав про інцидент 2015 року, коли Туреччина збила російський бомбардувальник.

росія поширює дезінформацію про нову світову війну через збиття літаків НАТО - ЦПД

російська федерація бреше, що у випадку збиття її літаків країнами-членами НАТО в повітряному просторі Альянсу може початися нова світова війна. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Контекст

У четвер, 25 вересня, російський посол у Франції олексій мєшков заявив, якщо одна з країн Північноатлантичного альянсу вирішить збити російський винищувач, то між НАТО і росією почнеться війна. Він додав, що літаки НАТО інколи самі залітали і залітають у російський повітряний простір.

На це Коваленко нагадав, що вже був інцидент зі збиттям російського літака країною-членом НАТО. Це сталось у 2015 році, коли винищувач військово-повітряних сил Туреччини F-16 збив російський бомбардувальник су-24м, що залетів у турецький повітряний простір з сирійської провінції Латакія. Один з російських пілотів загинув.

росіяни брешуть, що війна почнеться, якщо країни НАТО зібʼють їх літак в повітряному просторі НАТО. Вони просто дуже бояться, що це станеться, бо не розпочнуть війну. Бо раніше НАТО вже збивало російський літак. Це була Туреччина, країна НАТО. І нічого не сталося. Просто росіяни - балаболи

- написав Коваленко.

Він закликав не боятися російської пропаганди, збивати російські літаки і бити по росії у відповідь на запуск російських дронів у бік країн-членів НАТО.

Нічого не буде, лишень швидше завершиться режим путіна в рф

- уточнив Коваленко.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтримав заяву президента США Дональда Трампа про необхідність збиття російських літаків, що вторгаються у повітряний простір Альянсу.

Євген Устименко

