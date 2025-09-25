россия распространяет дезинформацию о новой мировой войне из-за сбития самолетов НАТО - ЦПД

российская федерация лжет, что в случае сбития ее самолетов странами-членами НАТО в воздушном пространстве Альянса может начаться новая мировая война. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Контекст

В четверг, 25 сентября, российский посол во Франции алексей мешков заявил, если одна из стран Североатлантического альянса решит сбить российский истребитель, то между НАТО и россией начнется война. Он добавил, что самолеты НАТО иногда сами залетали и залетают в российское воздушное пространство.

На это Коваленко напомнил, что уже был инцидент со сбитием российского самолета страной-членом НАТО. Это произошло в 2015 году, когда истребитель военно-воздушных сил Турции F-16 сбил российский бомбардировщик су-24м, залетевший в турецкое воздушное пространство из сирийской провинции Латакия. Один из российских пилотов погиб.

россияне лгут, что война начнется, если страны НАТО собьют их самолет в воздушном пространстве НАТО. Они просто очень боятся, что это произойдет, потому что не начнут войну. Потому что раньше НАТО уже сбивало российский самолет. Это была Турция, страна НАТО. И ничего не произошло. Просто россияне - балаболы - написал Коваленко.

Он призвал не бояться российской пропаганды, сбивать российские самолеты и бить по россии в ответ на запуск российских дронов в сторону стран-членов НАТО.

Ничего не будет, только быстрее завершится режим путина в рф - уточнил Коваленко.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддержал заявление президента США Дональда Трампа о необходимости сбития российских самолетов, вторгающихся в воздушное пространство Альянса.