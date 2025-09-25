Командование ВВС НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов. Перехватчики взлетели с литовской авиабазы Шяуляй, пишет УНН со ссылкой на страницу Воздушных сил Альянса в Х.

Два венгерских истребителя Gripen сил НАТО в Балтийском регионе поднялись в воздух 25 сентября из Шяуляя, реагируя на Су-30, Су-35 и три МиГ-31, которые пролетели вблизи воздушного пространства Литвы - говорится в сообщении.

В НАТО отметили, что Венгрия демонстрирует приверженность Альянсу защите стран Балтии и восточного фланга.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская федерация лжет, что в случае сбития ее самолетов странами-членами НАТО в воздушном пространстве Альянса может начаться новая мировая война.

Министр национальной обороны Румынии Ионуц Моштяну объявил о завершении разработки методологической базы для применения законодательства по сбитию беспилотников и пилотируемых военных самолетов.