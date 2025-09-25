$41.410.03
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
16:17 • 11442 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 17690 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 45892 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 33188 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 57833 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 57205 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 75535 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04 • 55708 просмотра
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07 • 47331 просмотра
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
россия хочет показать бездействие НАТО: в ЦПД прокомментировали перехват истребителей рф в Балтии

Киев • УНН

 • 272 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что российские самолеты, провоцирующие НАТО, следует сбивать при заходе в воздушное пространство Альянса. Он прокомментировал перехват венгерскими истребителями пяти российских военных самолетов вблизи границы Латвии.

россия хочет показать бездействие НАТО: в ЦПД прокомментировали перехват истребителей рф в Балтии

российские самолеты следует сбивать при заходе в воздушное пространство НАТО. Государство-агрессор такими действиями провоцирует Альянс, демонстрируя его бездействие, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя перехват российских самолетов венгерскими истребителями в Балтии, пишет УНН.

Сегодня два венгерских истребителя Gripen перехватили три российских самолета МиГ-31, а также Су-30 и Су-35, пролетевших вблизи границы Латвии — НАТО. Следует сбивать при заходе в воздушное пространство НАТО. От войны, которую россияне и так запланировали в Балтии, добротой не убежишь. Напротив, предотвратить войну в Балтии возможно, добив россию и их ВПК 

- отметил Коваленко.

Коваленко пояснил, что цель россии - продемонстрировать бездействие НАТО в Европе и добавить популярности политическим силам в странах ЕС, нацеленным на демонтаж Евросоюза. А значит - нынешней системы безопасности ради ориентации на россию. В связи с этим нужно наносить ответные удары.

Дополнение

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская федерация лжет, что в случае сбития ее самолетов странами-членами НАТО в воздушном пространстве Альянса может начаться новая мировая война.

Павел Зинченко

Политика
Сухой Су-30
Латвия
НАТО
Европейский Союз
Европа
МиГ-31