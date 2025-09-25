российские самолеты следует сбивать при заходе в воздушное пространство НАТО. Государство-агрессор такими действиями провоцирует Альянс, демонстрируя его бездействие, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, комментируя перехват российских самолетов венгерскими истребителями в Балтии, пишет УНН.

Сегодня два венгерских истребителя Gripen перехватили три российских самолета МиГ-31, а также Су-30 и Су-35, пролетевших вблизи границы Латвии — НАТО. Следует сбивать при заходе в воздушное пространство НАТО. От войны, которую россияне и так запланировали в Балтии, добротой не убежишь. Напротив, предотвратить войну в Балтии возможно, добив россию и их ВПК - отметил Коваленко.

Коваленко пояснил, что цель россии - продемонстрировать бездействие НАТО в Европе и добавить популярности политическим силам в странах ЕС, нацеленным на демонтаж Евросоюза. А значит - нынешней системы безопасности ради ориентации на россию. В связи с этим нужно наносить ответные удары.

Дополнение

Командование воздушных сил НАТО сообщило в четверг, 25 сентября, о перехвате двумя венгерскими истребителями Gripen пяти российских военных самолетов.

В Центре противодействия дезинформации сообщили, что российская федерация лжет, что в случае сбития ее самолетов странами-членами НАТО в воздушном пространстве Альянса может начаться новая мировая война.