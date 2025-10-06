$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премий
6 октября, 06:00
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по Украине
4 октября, 23:20
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Истребители НАТО поднимались для перехвата российских СУ-30, СУ-35 и МИГ-31 над Балтикой

Киев • УНН

 • 186 просмотра

На прошлой неделе истребители НАТО трижды поднимались в воздух над Балтийскими странами для перехвата российских самолетов, нарушивших правила авиаполетов. Инциденты включали самолеты без планов полета, а некоторые без включенных транспондеров и радиосвязи.

Истребители НАТО поднимались для перехвата российских СУ-30, СУ-35 и МИГ-31 над Балтикой

На прошлой неделе истребители НАТО трижды поднимались в воздух над Балтийскими странами, чтобы перехватить российские самолеты, нарушившие правила авиаполетов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы в понедельник, 6 октября, информирует издание LRT, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, речь идет о двух инцидентах, произошедших 30 сентября. Тогда самолеты НАТО были подняты для сопровождения двух российских транспортных АН-12, которые направлялись с территории России в Калининградскую область через международное воздушное пространство. Хотя их радиолокационные транспондеры работали, планов полета они не имели, однако поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.

В тот же день истребители НАТО поднимались для сопровождения транспортного самолета АН-72, также летевшего с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживая радиосвязь с RSVS.

Однако четыре самолета СУ-30 и два МИГ-31, летевшие из Калининграда, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь.

Кроме этого, истребители Альянса поднимались для сопровождения самолета СУ-35, а также идентифицировали тактический разведывательный самолет СУ-24МР, который взлетел 1 октября. Он также летел без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживая радиосвязь с RSVS.

Напомним

Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.

