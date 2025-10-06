Истребители НАТО поднимались для перехвата российских СУ-30, СУ-35 и МИГ-31 над Балтикой
Киев • УНН
На прошлой неделе истребители НАТО трижды поднимались в воздух над Балтийскими странами для перехвата российских самолетов, нарушивших правила авиаполетов. Инциденты включали самолеты без планов полета, а некоторые без включенных транспондеров и радиосвязи.
Детали
Как пишет издание, речь идет о двух инцидентах, произошедших 30 сентября. Тогда самолеты НАТО были подняты для сопровождения двух российских транспортных АН-12, которые направлялись с территории России в Калининградскую область через международное воздушное пространство. Хотя их радиолокационные транспондеры работали, планов полета они не имели, однако поддерживали связь с Региональным центром управления полетами.
В тот же день истребители НАТО поднимались для сопровождения транспортного самолета АН-72, также летевшего с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживая радиосвязь с RSVS.
Однако четыре самолета СУ-30 и два МИГ-31, летевшие из Калининграда, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь.
Кроме этого, истребители Альянса поднимались для сопровождения самолета СУ-35, а также идентифицировали тактический разведывательный самолет СУ-24МР, который взлетел 1 октября. Он также летел без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживая радиосвязь с RSVS.
Напомним
Недавно три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии, пробыв там 12 минут.
Министр иностранных дел Эстонии заявил, что вторжение российских военных самолетов в воздушное пространство страны приближает государства Балтии к вооруженному конфликту больше, чем когда-либо за последние годы.
