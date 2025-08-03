День Повітряних Сил, Міжнародний день прощення та День сестер: що відзначають у світі та Україні 3 серпня

Сьогодні, 3 серпня, професійне свято відзначають військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил України, а у світі відзначається Міжнародний день прощення та День сестер, пише УНН.

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День Повітряних Сил Збройних Сил України

Сьогодні, у першу неділю серпня своє професійне свято відзначають військовослужбовці Повітряних сил Збройних сил України. Подія була започаткована указом президента у 2007 році.

Після здобуття незалежності у 1991 році На базі Військово-повітряних сил радянського союзу 17 березня 1992 року, відповідно до директиви Начальника Головного штабу Збройних сил України, було створено Військово-повітряні сили України.

На той момент на території України знаходилося 4 повітряні армії, 10 авіаційних дивізій, 49 авіаційних полків, 11 окремих ескадрилей. За кількісним показником військова авіація України 1992 року поступалася лише авіації Сполучених Штатів, росії та Китаю і була найчисленнішою в Європі.

Однак, не всі льотчики присягнули на вірність Україні. Були випадки перегонів бойових літаків до рф.

5 квітня 1992 року були створені війська Протиповітряної оборони України. На жаль, через погане фінансування українські ВПС та ППО поступово втрачали свою боєздатність.

У 2004 році, у рамках реформи, ВПС та ППО були об’єднані в один рід військ – Повітряні Сили ЗСУ.

Першим командувачем ПС ЗСУ був призначений генерал-полковник Анатолій Торопчин.

Повітряні сили були, фактично першими, хто прийняв на себе ворожий удар, адже авіація противника за будь-яку ціну намагалася встановити своє панування в українському небі.

Вже у перший же день вторгнення наші льотчики "приземлили" два найсучасніші російські Су-30СМ. Не відставали від них наші ракетники та зенітники.

З початку війни в небі над Україною знищено 363 ворожих літаки, 326 вертольотів, 13057 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 2410 крилатих ракет.

Винищувальна авіація Повітряних Сил на озброєнні літаки Су-27 та МіГ-29, штурмова – Су-25, бомбардувальна – Су-24 та Су-24М. Також, за даними, ЗМІ, Україна вже почала отримувати літаки F-16.

Підрозділи протиповітряної оборони завдяки допомозі західних партнерів тепер мають на озброєнні зенітні ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, Gepard, Patriot та SAMP-Т/MAMBA.

ППО у липні знищила понад 6,2 тис. цілей ворога, зокрема понад 6,1 тис. БПЛА - Повітряні сили

Міжнародний день прощення

Міжнародний день прощення був ініційований Світовим союзом прощення, освітнім фондом, який не належить до жодної конфесії. Цей день присвячений пробудженню цілющої сили прощення в усьому світі, як зазначено на офіційному сайті організації.

День прощення - це можливість не лише пробачити, а й бути прощеним. І хоча цей день отримав визнання в різних куточках світу, цікаво, що ще дві організації претендують на авторство цієї важливої події, яка здобула міжнародне значення.

День сестер

Також у першу неділю серпня вирішено святкувати День сестер. Це неофіційне свято є нагадуванням про цінність родинних відносин не тільки між батьками та дітьми, але також між сестрами.

В цей день сестри заводять традиції зустрічатися та згадувати роки дитинства, перші розбиті коліна, подорожі, закоханість та багато іншого, що зближує. Брати в першу неділю серпня дарують своїм сестричкам солодощі, квіти та милі подарунки, висловлюючи свою любов та подяку за підтримку в складних обставинах.

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Церковне свято

8-ма неділя після П’ятдесятниці. Глас 7 - це неділя, яка припадає на восьмий тиждень після свята Зіслання Святого Духа (П’ятдесятниці) і має своє літургійне та богослужбове наповнення відповідно до восьмигласового кола.

Ця неділя нагадує про силу Божу, що здатна нагодувати духовно і фізично навіть величезні натовпи, якщо люди звертаються до Нього з вірою. Вона також спонукає до довіри Богові у скруті, до подяки і духовного життя в єдності з Христом.