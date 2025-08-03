День Воздушных Сил, Международный день прощения и День сестер: что отмечают в мире и Украине 3 августа

Сегодня, 3 августа, профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины, а в мире отмечается Международный день прощения и День сестер, пишет УНН.

Детали

День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Сегодня, в первое воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Событие было начато указом президента в 2007 году.

После обретения независимости в 1991 году на базе Военно-воздушных сил советского союза 17 марта 1992 года, согласно директиве Начальника Главного штаба Вооруженных сил Украины, были созданы Военно-воздушные силы Украины.

На тот момент на территории Украины находилось 4 воздушные армии, 10 авиационных дивизий, 49 авиационных полков, 11 отдельных эскадрилий. По количественному показателю военная авиация Украины в 1992 году уступала только авиации Соединенных Штатов, россии и Китая и была самой многочисленной в Европе.

Однако, не все летчики присягнули на верность Украине. Были случаи перегонов боевых самолетов в рф.

5 апреля 1992 года были созданы войска Противовоздушной обороны Украины. К сожалению, из-за плохого финансирования украинские ВВС и ПВО постепенно теряли свою боеспособность.

В 2004 году, в рамках реформы, ВВС и ПВО были объединены в один род войск – Воздушные Силы ВСУ.

Первым командующим ВС ВСУ был назначен генерал-полковник Анатолий Торопчин.

Воздушные силы были, фактически первыми, кто принял на себя вражеский удар, ведь авиация противника любой ценой пыталась установить свое господство в украинском небе.

Уже в первый же день вторжения наши летчики "приземлили" два самых современных российских Су-30СМ. Не отставали от них наши ракетчики и зенитчики.

С начала войны в небе над Украиной уничтожено 363 вражеских самолета, 326 вертолетов, 13057 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2410 крылатых ракет.

Истребительная авиация Воздушных Сил на вооружении самолеты Су-27 и МиГ-29, штурмовая – Су-25, бомбардировочная – Су-24 и Су-24М. Также, по данным, СМИ, Украина уже начала получать самолеты F-16.

Подразделения противовоздушной обороны благодаря помощи западных партнеров теперь имеют на вооружении зенитные ракетные комплексы NASAMS, IRIS-T, Crotale, Gepard, Patriot и SAMP-Т/MAMBA.

ПВО в июле уничтожила более 6,2 тыс. целей врага, в том числе более 6,1 тыс. БПЛА - Воздушные силы

Международный день прощения

Международный день прощения был инициирован Всемирным союзом прощения, образовательным фондом, который не принадлежит ни к одной конфессии. Этот день посвящен пробуждению целительной силы прощения во всем мире, как указано на официальном сайте организации.

День прощения - это возможность не только простить, но и быть прощенным. И хотя этот день получил признание в разных уголках мира, интересно, что еще две организации претендуют на авторство этого важного события, которое приобрело международное значение.

День сестер

Также в первое воскресенье августа решено праздновать День сестер. Этот неофициальный праздник является напоминанием о ценности родственных отношений не только между родителями и детьми, но также между сестрами.

В этот день сестры заводят традиции встречаться и вспоминать годы детства, первые разбитые колени, путешествия, влюбленность и многое другое, что сближает. Братья в первое воскресенье августа дарят своим сестричкам сладости, цветы и милые подарки, выражая свою любовь и благодарность за поддержку в сложных обстоятельствах.

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Церковный праздник

8-я неделя после Пятидесятницы. Глас 7 - это воскресенье, которое приходится на восьмую неделю после праздника Сошествия Святого Духа (Пятидесятницы) и имеет свое литургическое и богослужебное наполнение в соответствии с восьмигласным кругом.

Это воскресенье напоминает о силе Божией, способной накормить духовно и физически даже огромные толпы, если люди обращаются к Нему с верой. Оно также побуждает к доверию Богу в трудностях, к благодарности и духовной жизни в единстве со Христом.