"Мы любим тебя, Оззи": тысячи фанатов в Бирмингеме попрощались с фронтменом Black Sabbath

$41.790.01
48.220.47
ukenru
Эксклюзив
15:21 • 19268 просмотра
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:01 • 30451 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
30 июля, 13:30 • 31633 просмотра
Фармацевтические гиганты увеличивают рекламные бюджеты: почему это вредит украинцам?
30 июля, 12:06 • 65558 просмотра
Мощное землетрясение у камчатки вызвало угрозу цунами в десятках странPhotoVideo
Эксклюзив
30 июля, 10:44 • 75097 просмотра
Представитель ОСУВ "Хортица" ответил, находится ли Покровск в окружении россиян
30 июля, 09:50 • 63438 просмотра
ПриватБанк выиграл суд в Лондоне против Коломойского и Боголюбова
30 июля, 09:57 • 70745 просмотра
"Контракт 18-24" запускают для операторов дронов на два года: детали
30 июля, 09:53 • 124283 просмотра
Успенский пост 2025: какие правила питания и запреты
30 июля, 06:09 • 52624 просмотра
Глава АРМА Дума написала заявление об увольнении
29 июля, 20:14 • 70165 просмотра
рф нанесла ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: трое погибших, 18 раненых
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.7м/с
87%
745мм
Популярные новости
россия планирует беспрецедентное вмешательство в президентские выборы в Молдове - Санду30 июля, 11:18 • 124733 просмотра
Главный комитет поддержал президентский законопроект по НАБУ и САП30 июля, 12:28 • 12544 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 92180 просмотра
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 37490 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 49244 просмотра
публикации
Авиация – константа украинской мечты: Роман Милешко о вызовах и перспективах стратегической отрасли в условиях войны
Эксклюзив
15:21 • 19313 просмотра
Детские мечты и потребности восстановления Украины не совпадают: Екатерина Осадчая рассказала, как украинские выпускники выбирают будущие профессииPhoto
Эксклюзив
15:01 • 30520 просмотра
Репутационная безответственность: обвиняемый во взяточничестве нардеп Кузьминых подрывает имидж Украины30 июля, 14:00 • 49456 просмотра
Миллионер с уголовным производством. Стало известно, сколько заработал в июле главный юрист НБУPhoto30 июля, 12:32 • 92424 просмотра
Как связаться с мобильными операторами Украины: полный гайд30 июля, 10:22 • 137813 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Виталий Кличко
Ханно Певкур
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Канада
Индия
Житомирская область
Реклама
УНН Lite
Тэрон Эджертон о роли Джеймса Бонда: "Не думаю, что я хороший выбор"30 июля, 13:21 • 37665 просмотра
Трамп "серьезно рассматривает" возможность помилования рэпера "Diddy" перед вынесением приговора - СМИ30 июля, 07:04 • 128085 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно28 июля, 12:41 • 190195 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотретьVideo27 июля, 14:42 • 238760 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 171764 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нефть марки Brent
Ан-178
Ми-24
Ми-8

"Мы любим тебя, Оззи": тысячи фанатов в Бирмингеме попрощались с фронтменом Black Sabbath

Киев • УНН

 • 1140 просмотра

В английском Бирмингеме состоялась церемония прощания с фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном. Тысячи поклонников и семья музыканта отдали дань уважения легенде хеви-метала.

"Мы любим тебя, Оззи": тысячи фанатов в Бирмингеме попрощались с фронтменом Black Sabbath

В английском Бирмингеме попрощались со звездой хеви-метала, фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном, который умер на прошлой неделе. Церемонию прощания, которая прошла в родном для музыканта городе, посетили тысячи поклонников, а также близкие Осборна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press и Sky News.

Детали

Церемония прощания прошла в родном городе Бирмингеме под скандирование толпы "Мы любим тебя, Оззи". Его семья и близкие, включая жену Шэрон Осборн и их детей Джека, Келли и Эйми, несколько минут рассматривали цветы, письма и другие знаки почета, оставленные фанатами в знак любви. Также на церемонии присутствовали тысячи поклонников Black Sabbath, которые отдали дань уважения фронтмену группы, когда его катафалк проезжал по центру города.

Перед тем, как добраться до центра города, кортеж проехал мимо дома, где Оззи провел детство.

Каждый член семьи нес розовую розу, завернутую в черную бумагу, перевязанную фиолетовой лентой - традиционными цветами Black Sabbath.

Лорд-мэр Бирмингема, советник Зафар Икбал также присутствовал на церемонии.

Для нас большая честь, что он в последний раз побывал здесь. Любовь к Оззи - ее можно почувствовать в воздухе 

- сказал Икбал.

Кэти Брейзие, руководитель отдела мероприятий городского совета Бирмингема, отметила, что Осборн означал для города "все".

Он никогда не забывал, откуда родом. Его бирмингемский акцент был слышен, где бы он ни был. Знаете, некоторые люди стесняются, что они из Бирмингема, и скрывают свой акцент, а он сохранил его до самого конца 

- отметила она.

Напомним

22 июля стало известно, что звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.

Павел Башинский

КультураНовости Мира
Ассошиэйтед Пресс