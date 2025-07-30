"Мы любим тебя, Оззи": тысячи фанатов в Бирмингеме попрощались с фронтменом Black Sabbath
Киев • УНН
В английском Бирмингеме состоялась церемония прощания с фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном. Тысячи поклонников и семья музыканта отдали дань уважения легенде хеви-метала.
В английском Бирмингеме попрощались со звездой хеви-метала, фронтменом Black Sabbath Оззи Осборном, который умер на прошлой неделе. Церемонию прощания, которая прошла в родном для музыканта городе, посетили тысячи поклонников, а также близкие Осборна. Об этом пишет УНН со ссылкой на Associated Press и Sky News.
Детали
Церемония прощания прошла в родном городе Бирмингеме под скандирование толпы "Мы любим тебя, Оззи". Его семья и близкие, включая жену Шэрон Осборн и их детей Джека, Келли и Эйми, несколько минут рассматривали цветы, письма и другие знаки почета, оставленные фанатами в знак любви. Также на церемонии присутствовали тысячи поклонников Black Sabbath, которые отдали дань уважения фронтмену группы, когда его катафалк проезжал по центру города.
Перед тем, как добраться до центра города, кортеж проехал мимо дома, где Оззи провел детство.
Каждый член семьи нес розовую розу, завернутую в черную бумагу, перевязанную фиолетовой лентой - традиционными цветами Black Sabbath.
Лорд-мэр Бирмингема, советник Зафар Икбал также присутствовал на церемонии.
Для нас большая честь, что он в последний раз побывал здесь. Любовь к Оззи - ее можно почувствовать в воздухе
Кэти Брейзие, руководитель отдела мероприятий городского совета Бирмингема, отметила, что Осборн означал для города "все".
Он никогда не забывал, откуда родом. Его бирмингемский акцент был слышен, где бы он ни был. Знаете, некоторые люди стесняются, что они из Бирмингема, и скрывают свой акцент, а он сохранил его до самого конца
Напомним
22 июля стало известно, что звезда хеви-метала Оззи Осборн умер через несколько недель после воссоединения со своими коллегами по группе Black Sabbath и проведения грандиозного прощального концерта для поклонников.