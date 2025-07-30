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“Ми любимо тебе, Оззі”: тисячі шанувальників у Бірмінгемі попрощалися з фронтменом Black Sabbath

Київ • УНН

 • 72 перегляди

В англійському Бірмінгемі відбулася церемонія прощання з фронтменом Black Sabbath Оззі Осборном. Тисячі шанувальників та родина музиканта віддали шану легенді хеві-металу.

“Ми любимо тебе, Оззі”: тисячі шанувальників у Бірмінгемі попрощалися з фронтменом Black Sabbath

В англійському Бірмінгемі попрощалися з зіркою хеві-металу, фронтменом Black Sabbath Оззі Осборном, який помер минулого тижня. Церемонію прощання, яка пройшла у рідному для музиканта місті, відвідали тисячі шанувальників, а також близькі Осборна. Про це пише УНН з посиланням на Associated Press та Sky News.

Деталі

Церемонія прощання пройшла у рідному місті Бірмінгемі під скандування натовпу "Ми любимо тебе, Оззі". Його родина та близькі, включаючи дружину Шерон Осборн та їхніх дітей Джека, Келлі та Еймі, кілька хвилин розглядали квіти, листи та інші знаки пошани, залишені фанатами в знак любові. Також на церемонії були присутні тисячі шанувальників Black Sabbath, які віддали шану фронтмену гурту, коли його катафалк проїжджав центром міста.

Перед тим, як дістатися до центру міста, кортеж проїхав повз будинок, де Оззі провів дитинство.

Кожен член сім'ї ніс рожеву троянду, загорнуту в чорний папір, перев'язану фіолетовою стрічкою - традиційними кольорами Black Sabbath.

Лорд-мер Бірмінгема, радник Зафар Ікбал також був присутній на церемонії.

Для нас велика честь, що він востаннє побував тут. Любов до Оззі - її можна відчути в повітрі 

- сказав Ікбал.

Кеті Брейзіє, керівниця відділу заходів міської ради Бірмінгему, зазначила, що Осборн означав для міста "все".

Він ніколи не забував, звідки родом. Його бірмінгемський акцент було чути, де б він не був. Знаєте, деякі люди соромляться, що вони з Бірмінгему, і приховують свій акцент, а він зберіг його до самого кінця 

- зазначила вона.

Нагадаємо

22 липня стало відомо, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер через кілька тижнів після возз'єднання зі своїми колегами по гурту Black Sabbath та проведення грандіозного прощального концерту для шанувальників.

Павло Башинський

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