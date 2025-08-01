ПВО в июле уничтожила более 6,2 тыс. целей врага, в том числе более 6,1 тыс. БПЛА - Воздушные силы
Киев • УНН
В течение июля 2025 года украинская ПВО сбила 6262 воздушные цели врага, включая 117 ракет и 2990 ударных БПЛА. Авиация Сил обороны совершила 790 самолетовылетов, уничтожив 1012 воздушных целей.
Силы противовоздушной обороны уничтожили в течение июля 6 262 воздушные цели, в частности, 117 ракет и 2 990 ударных беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах, пишет УНН.
В течение июля 2025 года противовоздушной обороной Сил обороны уничтожено 6262 воздушные цели: 65 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ; 19 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23"; 4 крылатые ракеты "Калибр"; 9 управляемых авиационных ракет Х-59/69; 20 крылатых ракет "Искандер-К"; 2990 ударных БпЛА типа Shahed; 912 разведывательных БпЛА; 2243 БпЛА других типов
Авиация Воздушных сил совершила 790 самолетовылетов:
- около 550 - на истребительное авиационное прикрытие;
- более 160 – на огневое поражение и авиационную поддержку войск
"В июле 2025 года авиацией Сил обороны Украины уничтожено 1012 воздушных целей, поражены командные пункты, объекты логистического обеспечения, а также места скопления живой силы и техники противника", - подытожили там.
В июле рф выпустила по Украине более 3,8 тыс. "шахедов", почти 260 ракет и более 5,1 тыс. КАБов - Зеленский01.08.25, 11:11 • 1776 просмотров