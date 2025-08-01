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ППО у липні знищила понад 6,2 тис. цілей ворога, зокрема понад 6,1 тис. БПЛА - Повітряні сили

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Протягом липня 2025 року українська ППО збила 6262 повітряні цілі ворога, включаючи 117 ракет та 2990 ударних БпЛА. Авіація Сил оборони здійснила 790 літаковильотів, знищивши 1012 повітряних цілей.

ППО у липні знищила понад 6,2 тис. цілей ворога, зокрема понад 6,1 тис. БПЛА - Повітряні сили

Сили протиповітряної оборони знищили протягом липня 6 262 повітряні цілі, зокрема, 117 ракет та 2 990 ударних безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах, пише УНН.

Протягом липня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 6262 повітряні цілі: 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 4 крилаті ракети "Калібр"; 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 20 крилатих ракет "Іскандер-К"; 2990 ударні БпЛА типу Shahed; 912 розвідувальних БпЛА; 2243 БпЛА інших типів

- йдеться у повідомленні.

Авіація Повітряних сил здійснила 790 літаковильотів:

  • близько 550 - на винищувальне авіаційне прикриття;
    • понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ

      "У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там. 

      В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський 01.08.25, 11:11 • 1772 перегляди

      Ольга Розгон

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