ППО у липні знищила понад 6,2 тис. цілей ворога, зокрема понад 6,1 тис. БПЛА - Повітряні сили
Київ • УНН
Протягом липня 2025 року українська ППО збила 6262 повітряні цілі ворога, включаючи 117 ракет та 2990 ударних БпЛА. Авіація Сил оборони здійснила 790 літаковильотів, знищивши 1012 повітряних цілей.
Сили протиповітряної оборони знищили протягом липня 6 262 повітряні цілі, зокрема, 117 ракет та 2 990 ударних безпілотників. Про це повідомили у Повітряних силах, пише УНН.
Протягом липня 2025 року протиповітряною обороною Cил оборони знищено 6262 повітряні цілі: 65 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ; 19 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23"; 4 крилаті ракети "Калібр"; 9 керованих авіаційних ракет Х-59/69; 20 крилатих ракет "Іскандер-К"; 2990 ударні БпЛА типу Shahed; 912 розвідувальних БпЛА; 2243 БпЛА інших типів
Авіація Повітряних сил здійснила 790 літаковильотів:
- близько 550 - на винищувальне авіаційне прикриття;
- понад 160 – на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ
"У липні 2025 року авіацією Сил оборони України знищено 1012 повітряних цілей, уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та техніки противника", - підсумували там.
В липні рф випустила по Україні понад 3,8 тис. "шахедів", майже 260 ракет та понад 5,1 тис. КАБів - Зеленський 01.08.25, 11:11 • 1772 перегляди