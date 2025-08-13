Італійські F-35 було піднято в небо через російські винищувачі над Балтійським морем

У зв'язку з провокаційними польотами російських літаків Су-24 і Су-27, в середу були підняті в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії.

Передає УНН із посиланням на NATO Air Command.

Деталі

Вперше два італійські літаки F-35 злетіли в Естонії у відповідь на російські літаки в рамках місії повітряного патрулювання НАТО. Італійська повітряна оперативна група, підрозділ 32-го крила на авіабазі Емарі, перебуває в режимі швидкої готовності 24/7, демонструючи прихильність Альянсу до захисту повітряного простору НАТО - повідомляло повітряне командування НАТО.

Нагадаємо

