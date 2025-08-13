$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 10002 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 14720 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 32493 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 39983 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
09:48 • 74122 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 39138 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 67356 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний вплив
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 28981 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 72302 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"
13 серпня, 06:01 • 35411 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Італійські F-35 було піднято в небо через російські винищувачі над Балтійським морем

Київ • УНН

 • 2154 перегляди

Італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії, було піднято в повітря у відповідь на провокаційні польоти російських Су-24 і Су-27. Це перший випадок підняття F-35 в рамках місії повітряного патрулювання НАТО.

Італійські F-35 було піднято в небо через російські винищувачі над Балтійським морем

У зв'язку з провокаційними польотами російських літаків Су-24 і Су-27, в середу були підняті в повітря італійські винищувачі F-35, що базуються в Естонії.

Передає УНН із посиланням на NATO Air Command.

Деталі

Вперше два італійські літаки F-35 злетіли в Естонії у відповідь на російські літаки в рамках місії повітряного патрулювання НАТО. Італійська повітряна оперативна група, підрозділ 32-го крила на авіабазі Емарі, перебуває в режимі швидкої готовності 24/7, демонструючи прихильність Альянсу до захисту повітряного простору НАТО

- повідомляло повітряне командування НАТО.

Нагадаємо

Естонія заявляє про посилення російських систем радіоелектронної боротьби поблизу своїх кордонів.

Безпілотники СБУ атакували військовий аеродром "Саки" в Криму. Знищено літак Су-30СМ, пошкоджено ще один та три Су-24, а також уражено склад авіаційного озброєння.

Російські авіабудівники випустили лише один комерційний літак із 15 запланованих через санкції та високі процентні ставки. 

Ігор Тележніков

