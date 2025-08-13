Итальянские F-35 были подняты в небо из-за российских истребителей над Балтийским морем

В связи с провокационными полетами российских самолетов Су-24 и Су-27, в среду были подняты в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии.

Передает УНН со ссылкой на NATO Air Command.

Детали

Впервые два итальянских самолета F-35 взлетели в Эстонии в ответ на российские самолеты в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО. Итальянская воздушная оперативная группа, подразделение 32-го крыла на авиабазе Эмари, находится в режиме быстрой готовности 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО - сообщало воздушное командование НАТО.

Напомним

