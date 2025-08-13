$41.430.02
Эксклюзив
14:07 • 5372 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Эксклюзив
12:02 • 24438 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
10:06 • 32100 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
09:48 • 60039 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
09:00 • 33531 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 57285 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
13 августа, 06:18 • 64857 просмотра
Первый евротрофей сезона: в Суперкубке УЕФА сыграют "ПСЖ" - "Тоттенхэм"PhotoVideo
13 августа, 06:01 • 34587 просмотра
Трамп в среду переговорит с Зеленским и лидерами Европы перед саммитом с путиным - Reuters
12 августа, 17:43 • 78828 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 84414 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Итальянские F-35 были подняты в небо из-за российских истребителей над Балтийским морем

Киев • УНН

 • 1576 просмотра

Итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии, были подняты в воздух в ответ на провокационные полеты российских Су-24 и Су-27. Это первый случай поднятия F-35 в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО.

Итальянские F-35 были подняты в небо из-за российских истребителей над Балтийским морем

В связи с провокационными полетами российских самолетов Су-24 и Су-27, в среду были подняты в воздух итальянские истребители F-35, базирующиеся в Эстонии.

Передает УНН со ссылкой на NATO Air Command.

Детали

Впервые два итальянских самолета F-35 взлетели в Эстонии в ответ на российские самолеты в рамках миссии воздушного патрулирования НАТО. Итальянская воздушная оперативная группа, подразделение 32-го крыла на авиабазе Эмари, находится в режиме быстрой готовности 24/7, демонстрируя приверженность Альянса к защите воздушного пространства НАТО

- сообщало воздушное командование НАТО.

Напомним

Эстония заявляет об усилении российских систем радиоэлектронной борьбы вблизи своих границ.

Беспилотники СБУ атаковали военный аэродром "Саки" в Крыму. Уничтожен самолет Су-30СМ, поврежден еще один и три Су-24, а также поражен склад авиационного вооружения.

Российские авиастроители выпустили лишь один коммерческий самолет из 15 запланированных из-за санкций и высоких процентных ставок.

Игорь Тележников

