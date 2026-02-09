$43.140.00
Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТО

Київ • УНН

 • 10 перегляди

В'єтнам розпочав диверсифікацію закупівель зброї, відмовляючись від російських оборонних технологій на користь західних стандартів. Країна веде переговори з Францією щодо винищувачів Rafale та модернізує армію за допомогою Ізраїлю та Південної Кореї.

Катастрофа для кремля: В'єтнам відмовляється від російської зброї на користь озброєння НАТО

рф стрімко втрачає одного зі своїх найбільших і найдавніших клієнтів в Азії – В'єтнам, який десятиліттями покладався виключно на радянські та російські оборонні технології. Ханой офіційно розпочав процес диверсифікації своїх закупівель, переорієнтовуючись на західні стандарти. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Найбільш резонансним кроком В'єтнаму стали переговори з Францією щодо постачання сучасних багатоцільових винищувачів Rafale. За даними західних ЗМІ, обговорення перейшло у просунуту стадію: в'єтнамські пілоти вже отримали рідкісну можливість протестувати французькі літаки в повітрі.

Хоча парк авіації країни наразі повністю складається з російських Су-27, Су-30 та Су-22, Ханой бачить майбутнє своїх Повітряних сил саме у західних платформах, які є більш стійкими до санкцій та технологічно досконалішими.

Перехід на Rafale вимагатиме від В'єтнаму повної перебудови аеродромної інфраструктури та створення нових запасів озброєння, оскільки наявні російські ракети не сумісні з французькими машинами. Попри високу вартість і довгі черги на виробництво, цей крок вважається стратегічно необхідним для стримування Китаю в Південнокитайському морі.

Глобальний розворот у бік стандартів НАТО

Відмова від російської зброї торкнулася й інших родів військ. Замість закупівлі нових російських танків Т90С, В'єтнам вирішив модернізувати свій старий бронетанковий парк Т-54/55 за допомогою Ізраїлю. Крім того, країна вже замовила південнокорейські 155-мм САУ K9, що є прямим підтвердженням переходу армії на калібри НАТО.

Активізувалася співпраця і зі Сполученими Штатами: після зняття ембарго Ханой вже замовив американські літаки C-130J та судна берегової охорони. Експерти наголошують, що через обмежений оборонний бюджет у 10 мільярдів доларів процес переозброєння буде тривалим, проте сам факт розвороту В'єтнаму в бік Заходу є геополітичною катастрофою для кремля, який втрачає не лише мільярдні контракти, а й ключового союзника в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Степан Гафтко

