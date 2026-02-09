Катастрофа для кремля: Вьетнам отказывается от российского оружия в пользу вооружения НАТО
Киев • УНН
Вьетнам начал диверсификацию закупок оружия, отказываясь от российских оборонных технологий в пользу западных стандартов. Страна ведет переговоры с Францией по истребителям Rafale и модернизирует армию с помощью Израиля и Южной Кореи.
РФ стремительно теряет одного из своих крупнейших и старейших клиентов в Азии – Вьетнам, который десятилетиями полагался исключительно на советские и российские оборонные технологии. Ханой официально начал процесс диверсификации своих закупок, переориентируясь на западные стандарты. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Наиболее резонансным шагом Вьетнама стали переговоры с Францией о поставках современных многоцелевых истребителей Rafale. По данным западных СМИ, обсуждение перешло в продвинутую стадию: вьетнамские пилоты уже получили редкую возможность протестировать французские самолеты в воздухе.
Хотя парк авиации страны сейчас полностью состоит из российских Су-27, Су-30 и Су-22, Ханой видит будущее своих Воздушных сил именно в западных платформах, которые более устойчивы к санкциям и технологически совершеннее.
Переход на Rafale потребует от Вьетнама полной перестройки аэродромной инфраструктуры и создания новых запасов вооружения, поскольку имеющиеся российские ракеты не совместимы с французскими машинами. Несмотря на высокую стоимость и длинные очереди на производство, этот шаг считается стратегически необходимым для сдерживания Китая в Южно-Китайском море.
Глобальный разворот в сторону стандартов НАТО
Отказ от российского оружия коснулся и других родов войск. Вместо закупки новых российских танков Т90С, Вьетнам решил модернизировать свой старый бронетанковый парк Т-54/55 с помощью Израиля. Кроме того, страна уже заказала южнокорейские 155-мм САУ K9, что является прямым подтверждением перехода армии на калибры НАТО.
Активизировалось сотрудничество и с Соединенными Штатами: после снятия эмбарго Ханой уже заказал американские самолеты C-130J и суда береговой охраны. Эксперты отмечают, что из-за ограниченного оборонного бюджета в 10 миллиардов долларов процесс перевооружения будет длительным, однако сам факт разворота Вьетнама в сторону Запада является геополитической катастрофой для кремля, который теряет не только миллиардные контракты, но и ключевого союзника в Индо-Тихоокеанском регионе.
