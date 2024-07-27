Истребитель Су-34 вс рф потерпел крушение в волгоградской области. По информации росСМИ, самолет был без боекомплекта, инцидент произошел при выполнении планового учебно-тренировочного полета, также названа предварительная причина падения, передает УНН.

Детали

Военный истребитель Су-34 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в волгоградской области российской федерации. По данным сообщили минобороны рф, "самолет упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет". В тоже время очевидцы сообщили росСМИ, что из леса рядом с хутором валит дым, - после падения воздушного судна там вероятно возникло возгорание.

На данный момент названа причина падения истребителя. Крушение связано с технической неисправностью.

Справочно

Истребитель-бомбардировщик Су-34 использует управляемое вооружение класса "воздух–поверхность" и "воздух–воздух" большой дальности с обеспечением многоканального применения. Дальность полета достигает 4 тыс. км, максимальная скорость составляет 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

Напомним

Украина атаковала военные аэродромы и НПЗ в трех областях рф. Поврежден российский сверхзвуковой бомбардировщик.