Дроны ГУР ночью и утром 27 июля атаковали три российских военных аэродрома - городе Энгельс Саратовской области, «Дягилево» в Рязанской области и «Оленья» в Мурманской области. В результате атак поврежден сверхзвуковой бомбардировщик россиян. Также был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Об этом сообщают источники УНН.

В ночь на 27 июля и утром этого же дня в результате операции ГУР МОУ были атакованы военные аэродромы государства-агрессора в городе Энгельс Саратовской области, военный аэродром «Дягилево» в Рязанской области и военный аэродром «Оленья» в Мурманской области. Также в результате атаки дронов-камикадзе был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани - сообщил источник УНН.

Как отмечают очевидцы, первые взрывы на территории военного аэродрома в Дягилево прозвучали около шести утра по местному времени. В соцсетях пишут, что слышали звуки по крайней мере трех взрывов.

Также местные пользователи публикуют видео пролета дронов в направлении аэродрома, а за тем - снимок столба черного дыма, поднимающегося над военным объектом.

Сообщается, что на аэродроме дислоцируется 43 центр боевого применения и переобучения вражеского летного состава. Здесь в частности базируются самолеты Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ и Ил-78 и расположен авиационный ремонтный завод.

Взрывы на аэродроме Энгельс, где расположена российская стратегическая авиация, прозвучали около восьми утра. В местных пабликах отмечают, что российские силы ПВО безуспешно пытались сбить БПЛА, однако за тем раздались характерные взрывы «прилетов».

В результате попадания БЛА самолетного типа по аэродрому «Оленья» в Мурманской области предварительно зафиксировано повреждение дальнего сверхзвукового бомбардировщика-ракетоносца ТУ-22М3. Отмечается, что аэродром «Оленья» расположен от украинской границы на расстоянии около 1800 километров - указал источник.

В то же время министерство войны рф заявило, что в целом над территорией России было сбито не менее 12 дронов-камикадзе: в Курской, Белгородской, Ростовской, Брянской и в Липецкой областях.

Результаты попаданий БПЛА по другим вражеским военным объектам пока уточняются.

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