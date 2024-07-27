Киев • УНН
Жители рязани сообщают о взрывах и атаке БПЛА на НПЗ и аэродром Дягилево. минобороны рф заявляет о сбитии 7 беспилотников над регионом, местные власти сообщают об отсутствии пострадавших.
Жители российской рязани ночью и утром сообщали о мощных взрывах. Местные заявляют об атаке беспилотников на НПЗ и военный аэродром Дягилево. В минобороны рф отчитались о якобы сбитии 7 БПЛА над регионом. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
"До Дягилево рукой подать, у меня окно открыто было, от звуков чуть не обделалась", - пишет одна из местных.
Жители утверждают, что беспилотники сбивали на подлете к НПЗ и военному аэродрому Дягилево.
В сети публикуют кадры дыма над городом.
Момент атаки БПЛА на рязань попал на видео
Глава региона заявил, что пострадавших в результате атаки нет.
Также сообщается, что в рязани обломки беспилотника упали возле ТРЦ "М5 Молл", у припаркованной машины выбиты окна
Между тем в минобороны рф утром отчитались о том, что за ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 7 БПЛА над курской, 3 - над Белгородской, 2 - над ростовской, 1 - над брянской и 1 - над липецкой областями.