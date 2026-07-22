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Удар по "Эпицентру" в Харькове: в суд направили дело против пяти военных командиров рф

Киев • УНН

 • 1452 просмотра

Прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении пяти военных рф, причастных к авиаудару по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая 2024 года. В результате атаки погибли 19 человек, в том числе двое детей, а 46 получили ранения.

Удар по "Эпицентру" в Харькове: в суд направили дело против пяти военных командиров рф

Прокуроры передали в суд обвинительный акт в отношении пяти высокопоставленных чиновников вооруженных сил РФ, причастных к организации авиаудара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая 2024 года. В результате атаки тогда погибли 19 человек, еще 46 получили ранения. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 25 мая 2024 года российские самолеты Су-34 взлетели с аэродрома "бутурлиновка" в воронежской области и выпустили три унифицированных межвидовых планирующих боеприпаса УМПБ Д-30СН по гипермаркету "Эпицентр" в Киевском районе Харькова. 19 человек тогда погибли, а среди них двое были детей: 12-летняя девочка и 17-летний парень. Еще 46 человек получили ранения.

В рамках досудебного расследования было проведено 52 осмотра места происшествия, 147 судебных экспертиз и допрошено более 150 человек. Подтверждено, что ущерб окружающей среде превысил 860 млн гривен, самому "Эпицентру" российский удар нанес материальный ущерб на более 330 млн гривен. Благодаря проведенной масштабной работе удалось установить пятерых должностных лиц вооруженных сил РФ — четырех генералов и полковника, которые разработали план бомбардировки, отдали приказ и обеспечили его выполнение

- говорится в сообщении.

По данным следствия, командующий группировкой войск "Север" принял решение и поставил задачу своему первому заместителю — начальнику штаба разработать предложения и план огневого поражения гипермаркета "Эпицентр", а тот осуществил непосредственное планирование атаки и подготовил боевые распоряжения.

Технические расчеты времени, количества самолетов и авиационных средств поражения провел начальник штаба — первый заместитель командующего 6 армией военно-воздушных сил и противовоздушной обороны воздушно-космических сил вс рф. На основании полученных материалов командующий 6 армией ВВС и ПВО ВКС, уроженец Чугуева на Харьковщине, отдал боевое распоряжение на вылет авиации. Командир 47 бомбардировочного авиационного полка 105 смешанной авиационной дивизии 6 армии ВВС и ПВО ВКС передал этот приказ своим подчиненным — именно они осуществили пуск боеприпасов по гипермаркету

- говорится в сообщении.

Уже сейчас прокурор Харьковской областной прокуратуры утвердил и направил в суд обвинительный акт в отношении пятерых российских высокопоставленных чиновников по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины в редакции статьи, действовавшей на май 2024 года). Досудебное расследование проводили следователи Управления СБУ в Харьковской области.

"В выходной день в „Эпицентре" находилось около 200 человек — это были обычные семьи с детьми, покупатели и персонал заведения. Российские военачальники сознательно и цинично выбрали мишенью огромный гипермаркет в спальном районе Харькова, детально просчитав время и мощность средств поражения для получения максимального количества жертв среди гражданских. Общая сумма ущерба от этого вражеского удара превысила 1,1 миллиарда гривен. Мы делаем все возможное, чтобы каждый из причастных ответил перед законом и получил справедливое наказание, — подчеркнул прокурор Харьковской областной прокуратуры.

В выходной день в „Эпицентре" находилось около 200 человек — это были обычные семьи с детьми, покупатели и персонал заведения. Российские военачальники сознательно и цинично выбрали мишенью огромный гипермаркет в спальном районе Харькова, детально просчитав время и мощность средств поражения для получения максимального количества жертв среди гражданских. Общая сумма ущерба от этого вражеского удара превысила 1,1 миллиарда гривен. Мы делаем все возможное, чтобы каждый из причастных ответил перед законом и получил справедливое наказание

- подчеркнул прокурор Харьковской областной прокуратуры.

россияне нанесли повторный удар во время тушения пожара после атаки на ТЦ "Эпицентр" в Сумах21.07.26, 08:49 • 6312 просмотров

Алла Киосак

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