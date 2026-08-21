Зеленский подтвердил поражение НПЗ в перми и аэродрома "мариновка", повреждение Су-34
Киев • УНН
Зеленский сообщил о поражении НПЗ в перми, аэродрома «мариновка» и в Чёрном море. Также повреждены Су-34 и база дронов.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Перми, военного аэродрома в Волгоградском регионе, а также в Чёрном море, и сообщил о результатах предыдущих поражений, в частности Су-34 и базы дронов оккупантов, пишет УНН.
Продолжаем нашими дальнобойными санкциями возвращать последствия войны туда, откуда она пришла. Этой ночью наши дипстрайки поразили НПЗ в Перми на расстоянии более 1600 километров от границы и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградском регионе. Есть результаты и в акватории Чёрного моря
По его словам, "также имеем подтверждённые результаты предыдущих ударов: на аэродроме "Ахтубинск" повреждён российский самолёт Су-34. Расстояние — около 600 километров от линии фронта. А в Приморско-Ахтарске, почти в 180 километрах, поражено место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, которыми россияне бьют по нашим людям".
"Спасибо всем подразделениям наших Сил обороны Украины за точность и меткость. Слава Украине!" — подчеркнул Президент.
В россии фиксируют атаку на один из крупнейших российских НПЗ в перми21.08.26, 08:30 • 2500 просмотров