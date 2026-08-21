Зеленский подтвердил поражение НПЗ в перми и аэродрома "мариновка", повреждение Су-34

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил поражение НПЗ в Перми, военного аэродрома в Волгоградском регионе, а также в Чёрном море, и сообщил о результатах предыдущих поражений, в частности Су-34 и базы дронов оккупантов, пишет УНН.

Продолжаем нашими дальнобойными санкциями возвращать последствия войны туда, откуда она пришла. Этой ночью наши дипстрайки поразили НПЗ в Перми на расстоянии более 1600 километров от границы и военный аэродром "Мариновка" в Волгоградском регионе. Есть результаты и в акватории Чёрного моря