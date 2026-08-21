В россии фиксируют атаку на один из крупнейших российских НПЗ в перми

В Перми в рф фиксируют атаку на один из крупнейших российских НПЗ, сообщают в пятницу мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

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"В Перми был атакован НПЗ", — сообщает телеграм-канал Exilenova+.

Как отмечается, "местные жители сообщали о серии взрывов на НПЗ".

Телеграм-канал Supernova+ указывает, что речь идет о НПЗ "ПНОС" ("Лукойл-Пермнефтеоргсинтез").

"Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов рф мощностью почти 13 млн тонн в год. Он обеспечивает топливом как гражданский сектор, так и потребности российской армии, сообщали ранее в СБУ.