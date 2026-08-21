У росії фіксують атаку на один із найбільших російських НПЗ у пермі
Київ • УНН
У пермі зафіксували атаку та серію вибухів на НПЗ «ПНОС». Завод має потужність майже 13 млн тонн на рік.
У Пермі в рф фіксують атаку на один із найбільших російських НПЗ, повідомляють у п'ятницю моніторингові ресурси, пише УНН.
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"У Пермі було атаковано НПЗ", - повідомляє телеграм-канал Exilenova+.
Як зазначається, "місцеві повідомляли про серію вибухів на НПЗ".
Телеграм-канал Supernova+ вказує, що йдеться у про НПЗ "ПНОС" ("Лукойл-Пермнафтооргсинтез").
"Лукойл-Пермнафтооргсинтез" ‒ один із найбільших нафтопереробних заводів рф потужністю майже 13 млн тонн на рік. Він забезпечує пальним як цивільний сектор, так і потреби російської армії, повідомляли раніше у СБУ.