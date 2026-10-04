Украина вывела из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей рф - Минобороны
Киев • УНН
Силы обороны Украины поразили более 51% нефтеперерабатывающих мощностей россии. Минобороны назвало это ударом по её экономике и военному потенциалу.
Силы обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей врага выведено из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала
Он добавил, что 51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - "это существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск".
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Напомним
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