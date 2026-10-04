Украина вывела из строя более половины нефтеперерабатывающих мощностей рф - Минобороны

Силы обороны Украины вывели из строя более 51% нефтеперерабатывающих мощностей страны-агрессора. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.

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Разведка, аналитики Генерального штаба и Министерства обороны оценили последствия недавних дальнобойных ударов Сил безопасности и обороны. Более половины мощностей врага выведено из строя. Это результат тщательно продуманных, планомерных и системных действий, направленных на обескровливание российской военной машины и уничтожение ее военно-экономического потенциала - отметил министр обороны Евгений Хмара.

Он добавил, что 51% пораженных нефтеперерабатывающих мощностей - "это существенный удар по экономике врага, по его способности осуществлять агрессию и обеспечивать группировки своих войск".

Наши deep strikes продолжают переносить войну на территорию россии - говорится в заявлении Хмары.

Напомним

Служба безопасности Украины заявила о поражении российских истребителей Су-35 и Су-34 на военном аэродроме "Ханская" в адыгее.