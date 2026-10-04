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Україна вивела з ладу понад половину нафтопереробних потужностей рф - Міноборони

Київ • УНН

 • 1580 перегляди

Сили оборони України уразили понад 51% нафтопереробних потужностей росії. Міноборони назвало це ударом по її економіці та воєнному потенціалу.

Україна вивела з ладу понад половину нафтопереробних потужностей рф - Міноборони

Сили оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу

- зазначив міністр оборони Євгеній Хмара.

Він додав, що 51% уражених нафтопереробних потужностей - "це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ".

Наші deep strikes продовжують переносити війну на територію росії

- йдеться в заяві Хмари.

Нагадаємо

Служба безпеки України заявила про ураження російських винищувачів Су-35 і Су-34 на військовому аеродромі "Ханська" в адигеї.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономіка
Війна в Україні
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