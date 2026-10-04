Україна вивела з ладу понад половину нафтопереробних потужностей рф - Міноборони
Київ • УНН
Сили оборони України уразили понад 51% нафтопереробних потужностей росії. Міноборони назвало це ударом по її економіці та воєнному потенціалу.
Сили оборони України вивели з ладу понад 51% нафтопереробних потужностей країни-агресора. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
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Розвідка, аналітики Генерального штабу та Міністерства оборони оцінили наслідки нещодавніх далекобійних ударів Сил безпеки та оборони. Більше половини потужностей ворога виведено з ладу. Це результат ретельно продуманих, планомірних та системних дій, направлених на знекровлення російської воєнної машини та знищення її воєнно-економічного потенціалу
Він додав, що 51% уражених нафтопереробних потужностей - "це суттєвий удар по економіці ворога, по його здатності здійснювати агресію та забезпечувати угруповання своїх військ".
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