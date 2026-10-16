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Отопление

Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год

Киев • УНН

 • 30826 просмотра

Удар по аэродрому «Борисоглебск» поразил шесть Су-34. С начала 2026 года РФ получила всего четыре–пять таких самолётов.

Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год

Украинские ракеты "Нептун" во время удара по российскому аэродрому "Борисоглебск" в ночь на 15 октября поразили сразу 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это больше, чем Россия, согласно имеющимся оценкам, получила новых самолетов этого типа с начала 2026 года. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Военно-морских сил Украины, пишет УНН.

Детали

Су-34 является одним из основных самолетов, которые российская армия использует для запуска управляемых авиабомб по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам.

По подсчетам военных аналитиков, в течение 2026 года российская авиация получила максимум 4–5 новых Су-34. То есть один украинский удар мог вывести из строя больше самолетов, чем российские заводы поставили за более чем 9 месяцев.

Насколько серьезными стали потери российской авиации

В 2025 году Россия заявляла о поставке 18 бомбардировщиков Су-34 в составе 7 партий. В этом году темпы пополнения авиапарка, согласно открытым данным, оказались значительно ниже.

На российском аэродроме "Нептуном" уничтожили шесть Су-34М - ВМС15.10.26, 11:00 • 33124 просмотра

До удара по аэродрому "Борисоглебск" в открытых источниках уже фиксировались 3 уничтоженных или поврежденных Су-34 в течение 2026 года.

Таким образом, с учетом последней атаки общее количество пораженных самолетов этого типа может достигать как минимум 9 единиц с начала года.

В то же время сообщение о поражении 6 самолетов не означает, что все они полностью уничтожены. Степень повреждений каждого Су-34 в настоящее время не уточняется.

ВМС уничтожили четыре самолёта Су-34, ещё два были поражены — что известно о носителе КАБов, с помощью которого терроризируют Украину15.10.26, 15:19 • 73789 просмотров

Степан Гафтко

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