Один удар «Нептуна» нанес российской авиации большие потери, чем она успела восполнить за 2026 год

Украинские ракеты "Нептун" во время удара по российскому аэродрому "Борисоглебск" в ночь на 15 октября поразили сразу 6 истребителей-бомбардировщиков Су-34. Это больше, чем Россия, согласно имеющимся оценкам, получила новых самолетов этого типа с начала 2026 года. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на данные Военно-морских сил Украины, пишет УНН.

Детали

Су-34 является одним из основных самолетов, которые российская армия использует для запуска управляемых авиабомб по украинским позициям и прифронтовым населенным пунктам.

По подсчетам военных аналитиков, в течение 2026 года российская авиация получила максимум 4–5 новых Су-34. То есть один украинский удар мог вывести из строя больше самолетов, чем российские заводы поставили за более чем 9 месяцев.

Насколько серьезными стали потери российской авиации

В 2025 году Россия заявляла о поставке 18 бомбардировщиков Су-34 в составе 7 партий. В этом году темпы пополнения авиапарка, согласно открытым данным, оказались значительно ниже.

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До удара по аэродрому "Борисоглебск" в открытых источниках уже фиксировались 3 уничтоженных или поврежденных Су-34 в течение 2026 года.

Таким образом, с учетом последней атаки общее количество пораженных самолетов этого типа может достигать как минимум 9 единиц с начала года.

В то же время сообщение о поражении 6 самолетов не означает, что все они полностью уничтожены. Степень повреждений каждого Су-34 в настоящее время не уточняется.

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