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Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік

Київ • УНН

 • 12217 перегляди

Удар по аеродрому «Борисоглєбськ» уразив шість Су-34. Від початку 2026 року рф отримала лише чотири–п’ять таких літаків.

Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік

Українські ракети "Нептун" під час удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у ніч на 15 жовтня уразили одразу 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це більше, ніж росія, за наявними оцінками, отримала нових літаків цього типу від початку 2026 року. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані Військово-морських сил України, пише УНН.

Деталі

Су-34 є одним з основних літаків, які російська армія використовує для запуску керованих авіабомб по українських позиціях і прифронтових населених пунктах.

За підрахунками військових аналітиків, протягом 2026 року російська авіація отримала щонайбільше 4–5 нових Су-34. Тобто один український удар міг вивести з ладу більше літаків, ніж російські заводи поставили за понад 9 місяців.

Наскільки серйозними стали втрати російської авіації

У 2025 році росія заявляла про постачання 18 бомбардувальників Су-34 у складі 7 партій. Цьогоріч темпи поповнення авіапарку, за відкритими даними, виявилися значно нижчими.

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До удару по аеродрому "Борисоглєбськ" у відкритих джерелах уже фіксували 3 знищені або пошкоджені Су-34 протягом 2026 року.

Таким чином, з урахуванням останньої атаки загальна кількість уражених літаків цього типу може сягати щонайменше 9 одиниць від початку року.

Водночас повідомлення про ураження 6 літаків не означає, що всі вони повністю знищені. Ступінь пошкоджень кожного Су-34 наразі не уточнюється.

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Степан Гафтко

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