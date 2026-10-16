Один удар "Нептуна" завдав російській авіації більших втрат, ніж вона встигла поповнити за 2026 рік
Київ • УНН
Удар по аеродрому «Борисоглєбськ» уразив шість Су-34. Від початку 2026 року рф отримала лише чотири–п’ять таких літаків.
Українські ракети "Нептун" під час удару по російському аеродрому "Борисоглєбськ" у ніч на 15 жовтня уразили одразу 6 винищувачів-бомбардувальників Су-34. Це більше, ніж росія, за наявними оцінками, отримала нових літаків цього типу від початку 2026 року. Про це повідомляє Defense Express із посиланням на дані Військово-морських сил України, пише УНН.
Деталі
Су-34 є одним з основних літаків, які російська армія використовує для запуску керованих авіабомб по українських позиціях і прифронтових населених пунктах.
За підрахунками військових аналітиків, протягом 2026 року російська авіація отримала щонайбільше 4–5 нових Су-34. Тобто один український удар міг вивести з ладу більше літаків, ніж російські заводи поставили за понад 9 місяців.
Наскільки серйозними стали втрати російської авіації
У 2025 році росія заявляла про постачання 18 бомбардувальників Су-34 у складі 7 партій. Цьогоріч темпи поповнення авіапарку, за відкритими даними, виявилися значно нижчими.
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До удару по аеродрому "Борисоглєбськ" у відкритих джерелах уже фіксували 3 знищені або пошкоджені Су-34 протягом 2026 року.
Таким чином, з урахуванням останньої атаки загальна кількість уражених літаків цього типу може сягати щонайменше 9 одиниць від початку року.
Водночас повідомлення про ураження 6 літаків не означає, що всі вони повністю знищені. Ступінь пошкоджень кожного Су-34 наразі не уточнюється.
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