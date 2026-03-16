Треть предприятий, производящих Су-34, до сих пор не под санкциями - ГУР

Киев • УНН

 • 1032 просмотра

ГУР обнародовало список из 79 предприятий кооперации Су-34. Почти треть заводов, включая поставщиков электроники и титана, не под ограничениями.

Треть российских предприятий производственной кооперации самолетов Су-34 до сих пор не находится под санкциями западных стран. Об этом сообщает ГУР, пишет УНН.

Российский многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 – основной носитель управляемых авиационных бомб с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК) и унифицированных межвидовых планирующих боеприпасов (УМПБ). Именно они являются одними из основных средств противника для поражения наземных целей на тактической и оперативной глубинах

- говорится в сообщении.

Разведка обнародовала перечень из 79 предприятий, входящих в кооперацию по производству истребителей-бомбардировщиков и их основных составляющих и систем. Почти треть из них не находятся под ограничениями ни одной из стран санкционной коалиции.

Среди таких предприятий:

  • "Навигатор" – производитель бортовой аппаратуры радиотехнической системы ближней навигации РСБН-85В и другого оборудования из состава навигационной системы Су-34;
    • АО "Котлин-новатор", осуществляющее ремонт антенн для бортовой радиолокационной станции самолета;
      • ООО «ТД "Корпорация ВСМПО-Ависма", которое поставляет продукцию из титановых сплавов;
        • АО "ОКБ Зенит" – производитель систем бортового питания Су-34.

          Военная разведка отмечает, что продолжает системную работу по сбору и распространению данных о средствах, которые россия использует в войне.

          Ольга Розгон

          Война в Украине • Экономика
          Санкции
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Су-34
          Главное управление разведки Украины