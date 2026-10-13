В Україні готують кризові сценарії на зиму 2026–2027 років - Буданов розкрив деталі

Фото: Telegram-канал Кирила Буданова

Голова Офісу Президента України Кирило Буданов провів засідання Координаційної платформи з гуманітарного реагування. Головне завдання – розробити чіткі кризові сценарії та синхронізувати операційні плани реагування на період з листопада 2026 року по березень 2027 року, передає УНН.

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За словами Буданова, разом із премʼєром, секретарем РНБО, командою Офісу Президента, представниками державних органів та дипломатами – представниками країн-донорів обговорили основні виклики.

Головне завдання – розробити чіткі кризові сценарії та синхронізувати операційні плани реагування на період з листопада 2026 року по березень 2027 року. Уряд через ДСНС готує базовий сценарій можливих загроз з урахуванням їхньої географії та масштабів, а Сили оборони й розвідка нададуть відповідну оцінку ризиків - повідомив глава ОП.

За його словами, наявний ресурс має бути зосереджений там, де людям буде найважче. Влада всіх рівнів, профільні міністерства і служби, армія, міжнародні партнери й гуманітарні організації повинні спрацювати злагоджено та скоординовано.

Ворог системно цілить у цивільну інфраструктуру великих українських міст. Його терористична мета очевидна. Ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку ситуації на місцях. Потрібні чіткі плани дій на випадок виникнення криз у зимовий період... Маємо тримати тил так само надійно, як Сили оборони тримають лінію фронту - резюмував Буданов.

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