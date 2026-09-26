ЦПД попереджає про спроби рф втягнути військових у протестні акції
Київ • УНН
рф поширює заклики до протестів, скасування мобілізації та виборів. ЦПД заявляє, що мета кампанії - дестабілізація й підрив обороноздатності України.
У РНБО фіксують в соцмережах масштабну інспіровану рф інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізації ситуації. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає УНН.
Центр фіксує в соцмережах масштабну інспіровану рф інформаційну кампанію із закликами до українців виходити на акції протесту та дестабілізації ситуації. В український інфопростір активно вкидають та тиражують заклики виходити на Майдан та вимагати від влади "негайного укладання миру", "скасування мобілізації", "негайних виборів" тощо. В якості "лідерів протесту" подаються нібито українські військовослужбовці
Як зазначили в ЦПД, за отриманими розвідувальними даними, в такий спосіб росія намагається втягнути українських військових у протестні акції для внутрішньої дестабілізації та підриву обороноздатності України.
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