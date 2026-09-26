ЦПД предупреждает о попытках рф втянуть военнослужащих в протестные акции
Киев • УНН
рф распространяет призывы к протестам, отмене мобилизации и выборов. ЦПД заявляет, что цель кампании - дестабилизация и подрыв обороноспособности Украины.
В СНБО фиксируют в соцсетях масштабную инспирированную рф информационную кампанию с призывами к украинцам выходить на акции протеста и дестабилизировать ситуацию. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО, передает УНН.
Центр фиксирует в соцсетях масштабную инспирированную рф информационную кампанию с призывами к украинцам выходить на акции протеста и дестабилизировать ситуацию. В украинское информационное пространство активно вбрасывают и тиражируют призывы выходить на Майдан и требовать от властей "немедленного заключения мира", "отмены мобилизации", "немедленных выборов" и тому подобного. В качестве "лидеров протеста" якобы выступают украинские военнослужащие
Как отметили в ЦПД, согласно полученным разведывательным данным, таким образом россия пытается втянуть украинских военных в протестные акции для внутренней дестабилизации и подрыва обороноспособности Украины.
Не поддавайтесь на вражеские манипуляции и доверяйте только проверенным источникам информации
Напомним
На временно оккупированных территориях Украины кремлевская пропаганда развернула масштабную медиакомпанию к годовщине проведения фиктивных "референдумов".