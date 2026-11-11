Зеленський доручив перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні селектор по ситуації в регіонах України після російських обстрілів, доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням, передає УНН.

За словами Зеленського, під час селектора оновили потреби в енергетичному обладнанні, техніці, в конкретних кроках підтримки.

Будемо говорити про це з визначеними європейськими партнерами на зустрічах в Ірландії

Крім того, були доповіді по відновлювальним роботам на Дніпровщині, в Одеській області, на Донеччині. Окремі питання щодо ситуації в Краматорську.

Доручив урядовцям разом з РНБО та командою Офісу перевірити деякі звіти з областей по ситуації з теплопостачанням, забезпеченістю обладнанням. Очікую на повну і правдиву інформацію

Також Премʼєр-міністр доповів про реалізацію рішень в Києві щодо резервних транспортних схем.

Окремо обговорили з командувачем Повітряних Сил ЗСУ параметри захисту визначених обʼєктів розподілу та передачі електрики та логістичних обʼєктів, які росіяни цими днями намагаються атакувати особливо активно. Визначені завдання повинні бути виконані вже цієї доби. Слава Україні!