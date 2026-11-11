Зеленский поручил проверить некоторые отчёты из областей по ситуации с теплоснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провёл селекторное совещание по ситуации в регионах Украины после российских обстрелов, поручил правительственным чиновникам вместе с СНБО и командой Офиса проверить некоторые отчёты из областей о ситуации с теплоснабжением, передаёт УНН.

По словам Зеленского, во время селекторного совещания обновили потребности в энергетическом оборудовании, технике, а также в конкретных шагах поддержки.

Будем говорить об этом с определёнными европейскими партнёрами на встречах в Ирландии

Кроме того, были доклады о восстановительных работах в Днепропетровской области, в Одесской области, на Донетчине. Отдельные вопросы касались ситуации в Краматорске.

Поручил правительственным чиновникам вместе с СНБО и командой Офиса проверить некоторые отчёты из областей о ситуации с теплоснабжением и обеспеченностью оборудованием. Ожидаю полной и правдивой информации

Также Премьер-министр доложил о реализации решений в Киеве относительно резервных транспортных схем.

Отдельно обсудили с командующим Воздушных сил ВСУ параметры защиты определённых объектов распределения и передачи электроэнергии, а также логистических объектов, которые россияне в эти дни пытаются особенно активно атаковать. Определённые задачи должны быть выполнены уже в течение этих суток. Слава Украине!