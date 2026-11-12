Що не варто знімати, публікувати чи пересилати під час війни - пояснення ЦПД

$45.320.1850.480.60
ukenru
09:11 • 10507 перегляди
Україна знову фіксує обмеження швидкості Starshield - Зеленський
09:01 • 10545 перегляди
У Києві зросла кількість постраждалих після удару рф по багатоповерхівціPhoto
Ексклюзив
07:35 • 20269 перегляди
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
06:45 • 24529 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
06:36 • 16758 перегляди
Російський дрон влучив у багатоповерхівку в Києві: є руйнування
12 листопада, 02:53 • 22085 перегляди
"Ніч, коли запалала Балтика": Генштаб показав ураження порту усть-луга в рфVideo
11 листопада, 23:15 • 24031 перегляди
Світоліна здобула першу перемогу на WTA Finals 2026 і зберегла шанси на півфінал
11 листопада, 21:12 • 22113 перегляди
США просять росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою - ЗМІ розкрили деталі
11 листопада, 19:40 • 21890 перегляди
Представники США передадуть путіну пропозицію про припинення вогню - Зеленський очікує на відповідь у Дубліні
11 листопада, 18:51 • 21659 перегляди
Куди дзвонити, коли зникло світло - енергетики дали покрокову інструкціюVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Ормузька протока може залишитися глобальною проблемою після війни з Іраном - Foreign Policy12 листопада, 00:49 • 14400 перегляди
Брата Орбана взяли під варту на місяць у справі про візову схемуPhoto12 листопада, 02:22 • 11263 перегляди
На війні проти України загинули понад 11 тисяч іноземців із 100 країн - BloombergPhoto12 листопада, 03:24 • 12950 перегляди
Що святкують 12 листопада в Україні та світі12 листопада, 03:59 • 8562 перегляди
Удар рф по багатоповерхівці у Києві: загинула жінка, 5 постраждалихPhoto07:52 • 13688 перегляди
Публікації
Генератори біля житлових будинків: де їх можна встановлювати та які штрафи загрожують за порушення
Ексклюзив
07:35 • 20247 перегляди
Повернення з війни до роботи: з якими викликами стикаються ветерани та як їм допомогти
Ексклюзив
06:45 • 24507 перегляди
Як бути видимим на темних вулицях - у поліції дали поради пішоходам та водіям11 листопада, 16:47 • 37735 перегляди
Рада підтримала масштабні зміни в прокуратурі: кого перевірятимуть, як призначатимуть керівників і за що каратимуть11 листопада, 16:05 • 40596 перегляди
Від тріумфу до життя під вогнем: що пережив Херсон за чотири роки після звільненняPhoto11 листопада, 14:43 • 43530 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Стів Віткофф
Давид Арахамія
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Франція
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
“Ти - маленька су**а” - російський боєць UFC Нурмагомедов зі спини напав на грузинського ексчемпіона ДвалішвіліVideo11 листопада, 19:08 • 21474 перегляди
У Німеччині відновлюють "Орлине гніздо" - колишню резиденцію Гітлера, знищену пожежею11 листопада, 13:01 • 32974 перегляди
Батька Меган Маркл повернули під арешт після зняття браслета11 листопада, 06:59 • 45555 перегляди
Батько Меган Маркл зрізав електронний браслет і ризикує опинитися під вартою10 листопада, 21:01 • 41836 перегляди
“Просто двоє ютуберів, які розслабляються” - Голанд вчив MrBeast медитаціїPhotoVideo10 листопада, 19:56 • 38326 перегляди
Актуальне
Опалення
The New York Times
Starlink
Tesla Model Y
Іскандер (ОТРК)

Що не варто знімати, публікувати чи пересилати під час війни - пояснення ЦПД

Київ • УНН

 • 498 перегляди

ЦПД і РНБО запустили кампанію з інформаційної безпеки під час війни. Українців закликають не передавати ворогу фото, координати й дані про військових.

Що не варто знімати, публікувати чи пересилати під час війни - пояснення ЦПД

Центр протидії дезінформації спільно з Апаратом Ради національної безпеки і оборони України запустив інформаційну кампанію, яка нагадує про важливість інформаційної безпеки під час війни. Українців закликають не поширювати матеріали, що можуть допомогти ворогу зібрати дані для підготовки наступних атак, передає УНН.

Деталі

"Фото, відео та навіть повідомлення в чатах можуть допомогти росіянам оцінити наслідки ударів і зібрати дані для підготовки наступних атак. Окрема загроза — пропозиції грошей за таку інформацію", - йдеться у дописі.

Яку інформацію не можна поширювати

"Побачив місце влучання - відклади телефон", – наголошують у ЦПД РНБО.

У межах кампанії наголошують, що фото та відео місць влучань, руйнувань, пожеж, пошкоджень об’єктів критичної інфраструктури й роботи екстрених служб можуть допомогти росіянам оцінити наслідки ударів. Також не варто публікувати інформацію про роботу протиповітряної оборони та її результати. Таке відео може допомогти ворогу оцінити наслідки атаки, зазначили у ЦПД.

"Отримав фото чи відео - не поширюй", – йдеться у дописі.

Українців закликають не пересилати у месенджерах отримані від інших людей кадри, не поширювати адреси й координати та не уточнювати масштаби пошкоджень, а також не поширювати деталі про роботу ППО, дії військових та екстрених служб, адже кожне поширення збільшує ризик витоку чутливої інформації.

"Чат будинку - теж джерело інформації для ворога", – зазначають у ЦПД.

Також у межах кампанії закликають не повідомляти незнайомцям, куди було влучання та що саме пошкоджено. Навіть із закритого чату інформацію можна переслати, зберегти та оприлюднити.

Окремо у ЦПД наголошують на необхідності берегти інформацію про військових. Зокрема не можна фотографувати та публікувати переміщення військової техніки й особового складу, розташування блокпостів, укріплень та інших оборонних об’єктів, координати, орієнтири й деталі, за якими можна визначити розташування військових обʼєктів. 

"Спілкуєшся з військовим - бережи інформацію. Не розпитуй про точне місце перебування, маршрути, ротації та майбутні переміщення. Не розголошуй іншим інформацію про місце служби, підрозділ чи діяльність військового. Не повідомляй незнайомцям, де служать твої рідні або знайомі. Навіть інформація з особистої розмови може становити цінність для ворога", – наголошують у ЦПД.

Що робити у випадку, якщо за фото чи інформацію пропонують гроші

У межах кампанії підкреслюють, що варто бути насторожі, якщо незнайомець просить за винагороду:

  • сфотографувати певний обʼєкт;
    • ﻿﻿передати координати;
      • ﻿﻿повідомити про військових чи техніку;
        • ﻿﻿розповісти про наслідки атаки.

          "Такі пропозиції можуть бути спробою вербування для збору розвідувальної інформації. Отримав підозрілу пропозицію - повідом СБУ", – йдеться у дописі.

          У ЦПД вказали, як діяти:

          1. Припинити спілкування.
            1. Зберегти листування, дані профілю, номер телефону та інші докази.
              1. Не виконувати завдання і не передавати інформацію.
                1. Повідомити СБУ через офіційний чатбот «Спали ФСБшника».

                  "Запам’ятай. Кожне фото має наслідки. Чат будинку - теж джерело інформації для ворога. Гроші за один кадр можуть коштувати комусь життя. Інформаційна безпека починається з тебе. Ворог шукає інформацію - збережи її", – сказано у дописі.

                  Інформатори фсб отримали тривалі терміни за встановлення "відеопасток" біля аеродромів на заході України19.12.25, 03:55 • 19115 переглядiв

                  Алла Кіосак

                  СуспільствоВійна в Україні
                  Вибухи
                  Пожежі
                  Кібератака
                  російська пропаганда
                  Енергетика
                  Повітряна тривога
                  Воєнний стан
                  Війна в Україні
                  Рада національної безпеки і оборони України
                  Служба безпеки України
                  Україна