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Что не следует снимать, публиковать или пересылать во время войны - разъяснение ЦПД

Киев • УНН

 • 622 просмотра

ЦПД и СНБО запустили кампанию по информационной безопасности во время войны. Украинцев призывают не передавать врагу фотографии, координаты и данные о военнослужащих.

Что не следует снимать, публиковать или пересылать во время войны - разъяснение ЦПД

Центр противодействия дезинформации совместно с Аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины запустил информационную кампанию, которая напоминает о важности информационной безопасности во время войны. Украинцев призывают не распространять материалы, которые могут помочь врагу собрать данные для подготовки следующих атак, передает УНН.

Подробности

"Фото, видео и даже сообщения в чатах могут помочь россиянам оценить последствия ударов и собрать данные для подготовки следующих атак. Отдельная угроза — предложения денег за такую информацию", - говорится в сообщении.

Какую информацию нельзя распространять

"Увидел место попадания — отложи телефон", – подчеркивают в ЦПД СНБО.

В рамках кампании подчеркивают, что фото и видео мест попаданий, разрушений, пожаров, повреждений объектов критической инфраструктуры и работы экстренных служб могут помочь россиянам оценить последствия ударов. Также не стоит публиковать информацию о работе противовоздушной обороны и ее результатах. Такое видео может помочь врагу оценить последствия атаки, отметили в ЦПД.

"Получил фото или видео — не распространяй", – говорится в сообщении.

Украинцев призывают не пересылать в мессенджерах полученные от других людей кадры, не распространять адреса и координаты и не уточнять масштабы повреждений, а также не распространять детали о работе ПВО, действиях военных и экстренных служб, ведь каждое распространение увеличивает риск утечки чувствительной информации.

"Чат дома — тоже источник информации для врага", – отмечают в ЦПД.

Также в рамках кампании призывают не сообщать незнакомцам, куда было попадание и что именно повреждено. Даже из закрытого чата информацию можно переслать, сохранить и обнародовать.

Отдельно в ЦПД подчеркивают необходимость беречь информацию о военнослужащих. В частности, нельзя фотографировать и публиковать перемещения военной техники и личного состава, расположение блокпостов, укреплений и других оборонных объектов, координаты, ориентиры и детали, по которым можно определить расположение военных объектов. 

"Общаешься с военным — береги информацию. Не расспрашивай о точном месте пребывания, маршрутах, ротациях и будущих перемещениях. Не разглашай другим информацию о месте службы, подразделении или деятельности военнослужащего. Не сообщай незнакомцам, где служат твои родственники или знакомые. Даже информация из личного разговора может представлять ценность для врага", – подчеркивают в ЦПД.

Что делать в случае, если за фото или информацию предлагают деньги

В рамках кампании подчеркивают, что стоит быть настороже, если незнакомец просит за вознаграждение:

  • сфотографировать определенный объект;
    • ﻿﻿передать координаты;
      • ﻿﻿сообщить о военных или технике;
        • ﻿﻿рассказать о последствиях атаки.

          "Такие предложения могут быть попыткой вербовки для сбора разведывательной информации. Получил подозрительное предложение — сообщи СБУ", – говорится в сообщении.

          В ЦПД указали, как действовать:

          1. Прекратить общение.
            1. Сохранить переписку, данные профиля, номер телефона и другие доказательства.
              1. Не выполнять задания и не передавать информацию.
                1. Сообщить СБУ через официальный чат-бот «Спали ФСБшника».

                  "Запомни. Каждая фотография имеет последствия. Чат дома — тоже источник информации для врага. Деньги за один кадр могут стоить кому-то жизни. Информационная безопасность начинается с тебя. Враг ищет информацию — сохрани ее", – сказано в сообщении.

                  Информаторы ФСБ получили длительные сроки за установку "видеоловушек" возле аэродромов на западе Украины19.12.25, 03:55 • 19115 просмотров

                  Алла Киосак

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