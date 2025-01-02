ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту рф на Курщине - Генштаб
Киев • УНН
Вооруженные Силы Украины атаковали командный пункт российских оккупантов в населенном пункте Марьино в Курской области. По данным СМИ, ракета попала в дом культуры в Ивановском, где дислоцировалась 810-я бригада рф.
Вооруженные Силы Украины 2 января нанесли удар по командному пункту оккупационной армии рф в населенном пункте Марьино, что на Курщине. Об этом пишет Генштаб ВСУ, передает УНН.
Детали
По данным Генштаба, ВСУ приняли все необходимые меры для минимизации угроз гражданскому населению во время удара.
"... огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", - говорится в сообщении.
В Генштабе отметили, что ВСУ продолжат эффективно выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.
Удачный удар: в СНБО заявили о значительных потерях у 810-й бригады рф2 янв. 2025, 13:13 • 14077 просмотров
Как сообщали СМИ, на Курщине, вероятно, был прилет по месту дислокации 810-й бригады рф.
По данным "Astra", ракета попала в дом культуры в селе Ивановское.
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