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ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту рф на Курщине - Генштаб

ВСУ нанесли высокоточный удар по командному пункту рф на Курщине - Генштаб

Киев  •  УНН

 • 6022 просмотра

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Вооруженные Силы Украины атаковали командный пункт российских оккупантов в населенном пункте Марьино в Курской области. По данным СМИ, ракета попала в дом культуры в Ивановском, где дислоцировалась 810-я бригада рф.

Вооруженные Силы Украины 2 января нанесли удар по командному пункту оккупационной армии рф в населенном пункте Марьино, что на Курщине. Об этом пишет Генштаб ВСУ, передает УНН

Детали

По данным Генштаба, ВСУ приняли все необходимые меры для минимизации угроз гражданскому населению во время удара.

"... огневые поражения, в первую очередь, наносятся, чтобы ослабить способность и желание российской федерации осуществлять террористические акты против украинского гражданского населения", - говорится в сообщении.

В Генштабе отметили, что ВСУ продолжат эффективно выявлять и уничтожать объекты военного командования страны-агрессора.

Удачный удар: в СНБО заявили о значительных потерях у 810-й бригады рф2 янв. 2025, 13:13 • 14077 просмотров

Как сообщали СМИ, на Курщине, вероятно, был прилет по месту дислокации 810-й бригады рф.

По данным "Astra", ракета попала в дом культуры в селе Ивановское. 

Ранее

В курской области рф украинские военные отбили одну атаку россиян, еще два боестолкновения продолжаются. 

В то же время глава ГУР отказался комментировать влияние операции в курской области на ситуацию на фронте. Буданов подтвердил, что россия способна продолжать войну в текущих объемах. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Война
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