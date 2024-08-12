В курской области российский вертолет ударил по российской военной колонне - соцсети
Киев • УНН
В курской области рф вертолет Ка-52М ошибочно атаковал российскую военную колонну, уничтожив САУ 2С19М2 "Мста-С". Инцидент произошел возле села Кривицкие Буды, в 30 км от оккупированной территории.
российский вертолет Ка-52М атаковал российскую колонну войск, в результате чего была уничтожена САУ 2С19М2 "Мста-С". Об этом сообщил телеграм-канал "Russia no context", передает УНН.
Как пишет Telegram-канал "Астра", в момент удара z-каналы утверждали, что уничтоженная техника - украинская и таким образом остановлено наступление в беловском районе региона 11 августа. Однако потом стало известно, что уничтоженная техника принадлежит вс рф.
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Инцидент произошел в районе села Кривицкие Буды Беловского района Курской области - эта территория находится в 30 км от оккупированной Украиной территории рф.
Добавим, что информация не подтверждена.
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