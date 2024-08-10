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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф эвакуировали более 70 тысяч жителей приграничных районов курской области

В рф эвакуировали более 70 тысяч жителей приграничных районов курской области

Киев  •  УНН

10 августа 2024, 17:34  •  3810 просмотра

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Из приграничных районов Курской области РФ эвакуированы более 76 тысяч жителей. 4,4 тысячи размещены во временных пунктах, остальные - у родственников и друзей в других областях.

Более 76 тысяч жителей приграничных районов курской области временно переселили. Об этом заявили в российском министерстве чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

Детали

 Отмечается, что только в Курской области развернуто 26 пунктов временного размещения, также ПТАС действуют в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Всего более 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области на безопасные территории

В рф говорят, что в пунктах временного размещения поселили 4,4 тыс. человек. Остальные эвакуированные поселились у родственников и друзей.

Дополнение

Следует заметить, что в Украине официально никак не комментировали ситуацию в курской области рф.

Напомним

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, заявил, что Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева относительно ситуации в курской области России.

Обмін територій та важелі впливу на переговорах: Foreign Policy про мету України у "курській операції"10 августа 2024, 17:04 • 22527 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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