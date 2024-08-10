В рф эвакуировали более 70 тысяч жителей приграничных районов курской области

Более 76 тысяч жителей приграничных районов курской области временно переселили. Об этом заявили в российском министерстве чрезвычайных ситуаций, передает УНН.

Детали

Отмечается, что только в Курской области развернуто 26 пунктов временного размещения, также ПТАС действуют в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.

Всего более 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области на безопасные территории

В рф говорят, что в пунктах временного размещения поселили 4,4 тыс. человек. Остальные эвакуированные поселились у родственников и друзей.

Дополнение

Следует заметить, что в Украине официально никак не комментировали ситуацию в курской области рф.

Напомним

Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, заявил, что Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева относительно ситуации в курской области России.

Обмін територій та важелі впливу на переговорах: Foreign Policy про мету України у "курській операції"