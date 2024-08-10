В рф эвакуировали более 70 тысяч жителей приграничных районов курской области
Киев • УНН
Из приграничных районов Курской области РФ эвакуированы более 76 тысяч жителей. 4,4 тысячи размещены во временных пунктах, остальные - у родственников и друзей в других областях.
Более 76 тысяч жителей приграничных районов курской области временно переселили. Об этом заявили в российском министерстве чрезвычайных ситуаций, передает УНН.
Детали
Отмечается, что только в Курской области развернуто 26 пунктов временного размещения, также ПТАС действуют в Орловской, Московской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Калужской и Тверской областях.
Всего более 76 тысяч человек были эвакуированы из приграничных районов Курской области на безопасные территории
В рф говорят, что в пунктах временного размещения поселили 4,4 тыс. человек. Остальные эвакуированные поселились у родственников и друзей.
Дополнение
Следует заметить, что в Украине официально никак не комментировали ситуацию в курской области рф.
Напомним
Советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, заявил, что Вашингтон стремится узнать у Украины, какая стратегия Киева относительно ситуации в курской области России.
Обмін територій та важелі впливу на переговорах: Foreign Policy про мету України у "курській операції"10 августа 2024, 17:04 • 22527 просмотров