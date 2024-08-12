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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Зеленский провел Ставку: обсудили наступательную операцию в курской области рф

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 15:20  •  2622 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Обсуждалась ситуация на фронте и наступательная операция в Курской области.

Президент Украины Владимир собрал Ставку Верховного главнокомандующего. Руководство Украины обсудило ситуацию на фронте и наступательную операцию в Курской области. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Зеленского.

Подробности

Самое важное – был доклад Главкома Александра Сырского по поводу наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за стойкость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции

– резюмировал Зеленский.

Кроме того, прозвучал доклад от экономического блока, первого вице-премьера Юлии Свириденко. По словам Зеленского, Украина увеличивает долю украинского производства в государственных закупках.

Также правительство готовит для наших предприятий длительные прогнозируемые контракты на 5–10 лет.

Еще несколько доверенностей. Координационному штабу, ГУР, СБУ и МВД – подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам – представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории

– подытожил глава государства.

Напомним

Временный исполняющий обязанности губернатора курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что войска Украины якобы контролируют 28 населенных пунктов региона.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика
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