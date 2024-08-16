Оккупанты совершили уже 23 попытки вытеснить Силы обороны на Покровском направлении: Генштаб о ситуации на фронте

На фронте по состоянию на 16:00 количество боевых столкновений за сегодня возросло до 75. Активнее всего враг сейчас действует на Покровском направлении - там провел почти треть от всех атак. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

По данным Генштаба, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении российские террористы восемь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов. В Волчанске еще продолжается бой.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи Глушковки, Кругляковки и Андреевки атаки отражены Силами обороны. Атака в сторону Лозовой еще продолжается. Идет бой. Оккупанты нанесли два авиаудара КАБами по Купянску-Узловому.

На Лиманском направлении враг атаковал в районах Макеевки, Невского и Торского. Всего, с начала суток на этом направлении насчитывается уже шесть боестолкновений, до сих пор продолжается бой возле Макеевки. Ситуация контролируемая. Под удары российских бомб попали районы Осинового, Дружелюбовки и Серебрянки - в сумме оккупанты задействовали восемь КАБов.

Противник не оставляет попытки прорвать оборону наших войск на Северском направлении, однако, получает жесткий отпор от украинских воинов. Так, вблизи Верхнекаменского, Спирного и Переездного оккупанты семь раз пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Все атаки остановлены.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовых действия вблизи Григорьевки и Часового Яра. Два из этих боестолкновений продолжаются.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до восьми. Враг атакует возле населенных пунктов Торецк и Белая Гора, где наши защитники отражают два штурма. В районах Нью-Йорка, Железного и Нелиповки шесть боестолкновений уже завершены. Авиация агрессора бомбила Торецк, также оккупанты обстреляли Дачное и Нью-Йорк неуправляемыми авиаракетами.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток оккупанты совершили уже 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Водяного, Новогродовки, Гродовки, Желанного, Калиновки, Птичьего и атаковали в сторону Зеленого Поля. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 17 атак противника, шесть боев еще продолжаются. Подвергся трем авиаударам НАРами Александрополь.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики девять раз атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки, Георгиевки, Александровки и Константиновки. По последней били НАРами.

На Времовском направлении было отражено одно штурмовое действие противника в сторону Константиновки. Российские неуправляемые авиаракеты взрывались неподалеку Угледара и Новодонецкого - захватчики били из вооружения вертолетов Ка-52.

В районе Малой Токмачки на Ореховском направлении оккупанты один раз безуспешно пытались продвинуться вперед, но получили жесткий отпор.

Похожая ситуация на Приднепровском направлении - там также отбита одна вражеская атака.

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