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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Еще плюс 1330 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1330 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев  •  УНН

16 августа 2024, 05:06  •  2203 просмотра

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Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине. За минувшие сутки оккупанты потеряли 1330 военных, 12 танков и 59 артиллерийских систем.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1330 военных. Силы обороны уничтожили 12 танков и 59 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 596 950 (+1330) человек,
  • танков - 8496 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 16 461 (+35) ед,
  • артиллерийских систем - 16 927 (+59) ед,
  • РСЗО - 1159 (+5) ед,
  • средств ППО - 922 (+0) ед,
  • самолетов - 367 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 659 (+61),
  • крылатых ракет - 2429 (+1),
  • кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
  • подводных лодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 848 (+73) ед,
  • специальной техники - 2829 (+16) ед.

Ночью враг пытался нанести удары по Киеву ударными беспилотниками - КГВА16 августа 2024, 04:06 • 17029 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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