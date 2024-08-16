Еще плюс 1330 оккупантов и 12 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обновил данные о потерях российской армии в Украине. За минувшие сутки оккупанты потеряли 1330 военных, 12 танков и 59 артиллерийских систем.
За прошедшие сутки российская оккупационная армия потеряла на войне в Украине 1330 военных. Силы обороны уничтожили 12 танков и 59 артиллерийских систем. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 596 950 (+1330) человек,
- танков - 8496 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 16 461 (+35) ед,
- артиллерийских систем - 16 927 (+59) ед,
- РСЗО - 1159 (+5) ед,
- средств ППО - 922 (+0) ед,
- самолетов - 367 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 13 659 (+61),
- крылатых ракет - 2429 (+1),
- кораблей /катеров - 28 (+0) ед,
- подводных лодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 22 848 (+73) ед,
- специальной техники - 2829 (+16) ед.
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