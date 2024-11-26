ростовская область рф ночью "принимала" беспилотники: что известно о последствиях
Киев • УНН
Ночью беспилотники атаковали несколько объектов в ростовской области рф, включая аэропорты и склады. По данным российского мо, было сбито 24 БПЛА, наиболее очевидное попадание, по сообщениям - в аэропорт Таганрога.
Ночью в ростовской области рф было неспокойно, сообщают об атаке дронов, были слышны взрывы, сообщили руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко и советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью БПЛА атаковали Ростовскую область рф", - написал Коваленко.
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, Ростовская область "принимала" беспилотники с 23:30 до 01:40.
"Зафиксированы взрывы и работа ПВО: Зерноград в районе аэропорта. Таганрог. Зафиксированы взрывы в направлении аэропорта с камер пригорода и камер в с. Новобезсергеновка. В аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Новошахтинск и Каменск. Здесь скорее целью были арсеналы и склады БК и нефтепродуктов", - написал Андрющенко.
Как утверждает мо рф, за ночь над территорией Ростовской области "уничтожено" 24 БПЛА.
"Чем конкретно и последствия "атаки обломков" устанавливаются. Наиболее очевидное попадание, что частично подтверждают местные - аэропорт Таганрога", - отметил Андрющенко.
Всего, как заявляют в мо рф, их ПВО было "уничтожено" или "перехвачено" за ночь 39 беспилотников, в том числе пять - над территорией Брянской области, три - над территорией Белгородской области, три - над территорией Курской области, один над территорией Орловской области, один над территорией Воронежской области рф. А также два над территорией временно оккупированного Крыма.
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