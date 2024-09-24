В российском Таганроге произошел пожар: россияне говорят, что там упал украинский БПЛА
Киев • УНН
В Таганроге произошел пожар на складе лесоматериалов. Местные власти заявляют, что причиной стали обломки украинского беспилотника, повреждены 200 кв. м склада и 4 автомобиля.
В российском городе Таганрог произошел пожар на складе с лесоматериалами. Местные власти заявили, что причина возгорания - обломки якобы украинского беспилотника. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.
Детали
В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов.Информация о пострадавших уточняется.На место выехали дежурно-спасательные службы
Между тем в местных Telegram-каналах распространяют видео масштабного пожара среди торговых павильонов. Отмечается, что они находились рядом со складом, где якобы упали обломки сбитого дрона.
Предварительно пострадавших в результате инцидента - нет.
Возгорание на складе после падения БПЛА локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет
Напомним,
В этом месяце на российском заводе «Омсктрансмаш», специализирующемся на ремонте танков Т-80, произошел пожар.