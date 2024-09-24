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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В российском Таганроге произошел пожар: россияне говорят, что там упал украинский БПЛА

В российском Таганроге произошел пожар: россияне говорят, что там упал украинский БПЛА

Киев  •  УНН

24 сентября 2024, 11:05  •  8793 просмотра

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В Таганроге произошел пожар на складе лесоматериалов. Местные власти заявляют, что причиной стали обломки украинского беспилотника, повреждены 200 кв. м склада и 4 автомобиля.

В российском городе Таганрог произошел пожар на складе с лесоматериалами. Местные власти заявили, что причина возгорания - обломки якобы украинского беспилотника. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ. 

Детали

В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов.Информация о пострадавших уточняется.На место выехали дежурно-спасательные службы

- заявил губернатор ростовской области василий голубев. 

Между тем в местных Telegram-каналах распространяют видео масштабного пожара среди торговых павильонов. Отмечается, что они находились рядом со складом, где якобы упали обломки сбитого дрона. 

Предварительно пострадавших в результате инцидента - нет.

Возгорание на складе после падения БПЛА локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет

- резюмировал местный губернатор Голубев.

Напомним,

В этом месяце на российском заводе «Омсктрансмаш», специализирующемся на ремонте танков Т-80, произошел пожар. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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