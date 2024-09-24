В российском Таганроге произошел пожар: россияне говорят, что там упал украинский БПЛА

В российском городе Таганрог произошел пожар на складе с лесоматериалами. Местные власти заявили, что причина возгорания - обломки якобы украинского беспилотника. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

В промзоне Таганрога из-за падения БПЛА произошло возгорание на складе лесоматериалов.Информация о пострадавших уточняется.На место выехали дежурно-спасательные службы

Между тем в местных Telegram-каналах распространяют видео масштабного пожара среди торговых павильонов. Отмечается, что они находились рядом со складом, где якобы упали обломки сбитого дрона.

Предварительно пострадавших в результате инцидента - нет.

Возгорание на складе после падения БПЛА локализовано на площади 200 кв. метров. Огнем повреждена кровля здания и 4 легковых автомобиля, которые были припаркованы рядом. Пострадавших и погибших нет