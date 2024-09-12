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У росії сталась пожежа на заводі "Омсктрансмаш", де виробляють "солнцепеки"

У росії сталась пожежа на заводі "Омсктрансмаш", де виробляють "солнцепеки"

Київ • УНН

 • 11458 перегляди

На російському заводі "Омсктрансмаш", що спеціалізується на ремонті танків Т-80, сталася пожежа. Займання покрівельного матеріалу було локалізовано, постраждалих немає, на виробничі процеси інцидент не вплине.

Вдень, 12 вересня, у росії сталась пожежа на танкобудівному заводі "Омсктрансмаш" - підприємстві, яке спеціалізується на відновленні та модернізації танків Т-80 та іншої військової техніки. Про це пишуть російські ЗМІ, передає УНН.

Деталі

Як повідомили російські медіа близько 12:00 години за місцевим часом на території Омського заводу транспортного машинобудування "Омсктрансмаш" зайнявся один із виробничих цехів.

Місцеві жителі повідомили про великий стовп диму, котрий видно з усіх кінців міста. Сам факт пожежі підтвердили і на підприємстві.

На території підприємства під час проведення ремонту відбулося локальне займання покрівельного матеріалу. На виробничі процеси цей інцидент не вплине. Постраждалих немає

- заявили представники "Омсктрансмаш" російським ЗМІ.

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу близько 15:00 години. За повідомленням російського МНС, відкрите горіння було ліквідовано о 15:22.

Довідково

Омський завод транспортного машинобудування - російська машинобудівна компанія, одна з найстаріших машинобудівних компаній в Сибірському регіоні.  

Станом на сьогодні "Омсктрансмаш" втратив частину своїх компетенцій та наразі здійснює капітальний ремонт та модернізацію танків, а також виготовляє вогнеметні системи ТОС-1A "Солнцепёк".

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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