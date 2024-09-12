В россии произошел пожар на заводе "Омсктрансмаш", где производят "солнцепеки"
Киев • УНН
На российском заводе "Омсктрансмаш", специализирующемся на ремонте танков Т-80, произошел пожар. Возгорание кровельного материала было локализовано, пострадавших нет, на производственные процессы инцидент не повлияет.
Днем, 12 сентября, в России произошел пожар на танкостроительном заводе «Омсктрансмаш» - предприятии, которое специализируется на восстановлении и модернизации танков Т-80 и другой военной техники. Об этом пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
Как сообщили российские медиа около 12:00 часов по местному времени на территории Омского завода транспортного машиностроения «Омсктрансмаш» занялся один из производственных цехов.
Местные жители сообщили о большом столбе дыма, который видно со всех концов города. Сам факт пожара подтвердили и на предприятии.
На территории предприятия во время проведения ремонта произошло локальное возгорание кровельного материала. На производственные процессы этот инцидент не повлияет. Пострадавших нет
Пожарным удалось локализовать пожар около 15:00 часов. По сообщению российского МЧС, открытое горение было ликвидировано в 15:22.
Справочно
Омский завод транспортного машиностроения - российская машиностроительная компания, одна из старейших машиностроительных компаний в Сибирском регионе.
На сегодня «Омсктрансмаш» потерял часть своих компетенций и сейчас осуществляет капитальный ремонт и модернизацию танков, а также производит огнеметные системы ТОС-1A «Солнцепёк».