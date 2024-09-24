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У російському таганрозі сталась пожежа: росіяни кажуть, що там впав український БПЛА

У російському таганрозі сталась пожежа: росіяни кажуть, що там впав український БПЛА

Київ • УНН

 • 12431 перегляди

У Таганрозі сталася пожежа на складі лісоматеріалів. Місцева влада заявляє, що причиною стали уламки українського безпілотника, пошкоджено 200 кв. м складу та 4 автомобілі.

В російському місті таганрог сталась пожежа на складі з лісоматеріалами. Місцева влада заявила, що причина загоряння - уламки нібито українського безпілотника. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ. 

Деталі

У промзоні Таганрога через падіння БПЛА сталося загоряння на складі лісоматеріалів.Інформація щодо постраждалих уточнюється.На місце виїхали чергово-рятувальні служби

- заявив губернатор ростовської області василь голубєв. 

Тим часом у місцевих Telegram-каналах поширюють відео масштабної пожежі серед торгових павільйонів. Зазначається, що вони знаходились поруч зі складом, де нібито впали уламки збитого дрона. 

Попередньо постраждалих внаслідок інциденту - немає.

Займання на складі після падіння БПЛА локалізовано на площі 200 кв. метрів. Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Постраждалих та загиблих немає

- резюмував місцевий губернатор голубєв.

Нагадаємо

Цього місяця на російському заводі "Омсктрансмаш", що спеціалізується на ремонті танків Т-80, сталася пожежа. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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