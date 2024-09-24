У російському таганрозі сталась пожежа: росіяни кажуть, що там впав український БПЛА
Київ • УНН
У Таганрозі сталася пожежа на складі лісоматеріалів. Місцева влада заявляє, що причиною стали уламки українського безпілотника, пошкоджено 200 кв. м складу та 4 автомобілі.
В російському місті таганрог сталась пожежа на складі з лісоматеріалами. Місцева влада заявила, що причина загоряння - уламки нібито українського безпілотника. Про це пише УНН з посиланням на російські ЗМІ.
Деталі
У промзоні Таганрога через падіння БПЛА сталося загоряння на складі лісоматеріалів.Інформація щодо постраждалих уточнюється.На місце виїхали чергово-рятувальні служби
Тим часом у місцевих Telegram-каналах поширюють відео масштабної пожежі серед торгових павільйонів. Зазначається, що вони знаходились поруч зі складом, де нібито впали уламки збитого дрона.
Попередньо постраждалих внаслідок інциденту - немає.
Займання на складі після падіння БПЛА локалізовано на площі 200 кв. метрів. Вогнем пошкоджено покрівлю будівлі та 4 легкові автомобілі, які були припарковані поруч. Постраждалих та загиблих немає
Нагадаємо
Цього місяця на російському заводі "Омсктрансмаш", що спеціалізується на ремонті танків Т-80, сталася пожежа.