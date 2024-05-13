С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Бойцы 79 отдельной десантно-штурмовой бригады отбили очередную атаку оккупационных войск рф в Донецкой области. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ДШВ ВСУ.

Детали

Как рассказали десантники, российская штурмовая группа бросилась в очередную атаку в районе Новомихайловки, но прорваться к позициям десантников 79-ки им не удалось - бронетехнику эффектно остановили мины и противотанковые средства.

Всех кому удалось выжить после минных заграждений, ликвидировали операторы ударных дронов. Также в ДШВ обнародовали видео неудачной российской атаки, которую остановили Силы обороны.

Напомним

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