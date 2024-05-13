С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
vertolit-kamova-ka-50Ка-50
Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
  •  92466 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
  •  93349 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  154984 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  206808 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  213467 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  205181 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  159601 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  151818 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  131217 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  133339 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Новости по теме
С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

  •  11394 просмотра
Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

  •  10987 просмотра
С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

  •  12292 просмотра
Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

  •  15578 просмотра
российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

  •  15643 просмотра
Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

  •  15647 просмотра
После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти

После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти

  •  13572 просмотра
Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

  •  11567 просмотра
Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

  •  13840 просмотра
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

  •  19578 просмотра

Популярные

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

Актер Стив Бушеми подвергся нападению в Нью-Йорке

  •  81405 просмотра
Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

Стычки возле парламента Тбилиси: МВД Грузии призвало протестующих освободить территорию, угрожая полицией

  •  112811 просмотра
13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

13 мая: Всемирный день техники для будущего, День рождения застежки-липучки, День рождения застежки-липучки

  •  103755 просмотра
Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

Атака беспилотника вызвала пожар на электроподстанции в липецкой области рф

  •  112867 просмотра
Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

Япония помогает Херсонщине в сфере обращения с отходами и разминирования

  •  110544 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  205719 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  252999 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  255190 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  264172 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  275905 просмотра

С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Украинские десантники из 79-й бригады отбили российскую атаку под Новомихайловкой в Донецкой области, уничтожив российскую бронетехнику и ликвидировав уцелевшие силы противника.

Война •   •  11394 просмотра
С помощью мин и дронов: десантники показали, как остановили российскую штурмовую группу под Новомихайловкой

Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

12 министров иностранных дел ЕС требуют от Борреля доклада о том, как законопроект Грузии об "иностранных агентах" повлияет на ее заявку на вступление в ЕС на фоне критики документа.

Новости Мира •   •  10987 просмотра
Министры ЕС требуют отчета от Борреля о том, как законопроект об "иноагентах" повлияет на вступление Грузии в ЕС - СМИ

С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Зеленский обсудил с премьер-министром Люксембурга ожидания от мирного саммита в Швейцарии, готовность Люксембурга противодействовать российской дезинформации, а также возможность финансирования Люксембургом оборонной поддержки Украины через двустороннее соглашение по безопасности.

Война •   •  12292 просмотра
С Люксембургом готовят соглашение по безопасности, страна подтвердила участие в Саммите мира - Зеленский

Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

российские войска в Украине все чаще используют легкие гражданские транспортные средства, такие как внедорожники и мотоциклы, для перевозки личного состава, проведения атак на украинские позиции и разведки из-за их высокой мобильности, но эти транспортные средства являются уязвимыми для украинских систем вооружения.

Война •   •  15578 просмотра
Британская разведка объяснила, почему россияне все чаще используют на фронте багги и мотоциклы

российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

СБУ сорвала план российской агентуры осуществить теракты в Киеве 9 мая. Агенты российского гру устанавливали взрывные устройства в строительных гипермаркетах известной сети и возле одного из кафе.

Война •   •  15643 просмотра
российское гру готовило четыре теракта в Киеве на 9 мая: в СБУ рассказали детали

Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

Ситуация в энергетическом секторе остается стабильно сложной, но контролируемой: самая сложная ситуация в Харькове и Харьковской области, а в Кривом Роге действуют ограничения для промышленных потребителей.

Война •   •  15647 просмотра
Гринчук: ситуация в энергетике продолжает оставаться сложной, самая сложная - в Харькове и области

После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти

После атак беспилотника на нефтеперерабатывающий завод в калужской области произошел пожар, повредивший нефтепровод и произошел разлив 5 тонн нефти.

Война •   •  13572 просмотра
После атак беспилотников российского НПЗ в калужской области произошла утечка 5 тонн нефти

Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

Депутату государственной думы россии, который руководил незаконным вооруженным формированием во время захвата Крыма в 2014 году, сообщили о подозрении в государственной измене и создании незаконного вооруженного формирования.

Криминал и ЧП •   •  11567 просмотра
Возглавил незаконное вооруженное формирование во время захвата Крыма: депутату госдумы рф объявили подозрение

Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Эвакуация из Волчанска крайне затруднена из-за постоянного присутствия вражеских БПЛА, нежелания жителей покидать опасную зону и близости некоторых населенных пунктов к линии соприкосновения.

Общество •   •  13840 просмотра
Эвакуация из Волчанска происходит, но со сложностями: волонтер объяснил причины

Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира

Президент Зеленский обсудил насущные потребности Украины в противовоздушной обороне и следующий пакет оборонной помощи Швеции с премьер-министром Швеции Кристерссоном, который подтвердил, что примет участие в будущих саммитах по Украине.

Война •   •  19578 просмотра
Саммит мира: премьер Швеции подтвердил Зеленскому свое участие в Саммите мира